Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en CastellónArena del PinarNuevo parque acuático CastellónPelea con navajaAgenda del fin de semanaRenta pensionistasMaleta de viaje
instagramlinkedin

Inversión de 357.000 euros

Así es la gran zona de ocio nueva junto al museo El Carmen de Onda: más de 8.000 metros cuadrados de deporte y juegos

Cientos de vecinos celebran la inauguración del renovado espacio, a los pies de la Serra d'Espadà

La nueva zona deportiva reabre más de 8.000 metros cuadrados de ocio, deporte y convivencia en plena naturaleza.

La nueva zona deportiva reabre más de 8.000 metros cuadrados de ocio, deporte y convivencia en plena naturaleza. / MEDITERRÁNEO

Concha Marcos

Tras años en desuso, el entorno de El Carmen vuelve a llenarse de vida. El Ayuntamiento de Onda ha inaugurado este sábado la nueva MICO Gaming Zone, un renovado espacio de deporte, juegos y ocio familiar ubicado junto al museo, en uno de los enclaves más emblemáticos del municipio.

El Museo de Ciencias Naturales El Carmen de Onda volverá a abrir sus puertas: "Tomaremos el ejemplo del Smithsonian de Washington"

La apertura ha permitido a los ondenses recuperar un lugar muy vinculado a su infancia, ahora transformado en un moderno punto de encuentro para niños, jóvenes y familias. La inauguración se ha celebrado con una gran fiesta que ha reunido a cientos de vecinos, con animación infantil, pintacaras, merienda, música y actividades dirigidas en plena naturaleza, a los pies de la Serra d'Espadà.

La apertura al público se ha ha celebrado con una gran fiesta de inauguración que ha reunido a cientos de vecinos y familias.

La apertura al público se ha ha celebrado con una gran fiesta de inauguración que ha reunido a cientos de vecinos y familias. / MEDITERRÁNEO

Más de 8.000 metros cuadrados de deporte y juegos

La nueva zona junto al museo El Carmen cuenta con más de 8.000 metros cuadrados rehabilitados y abiertos a la ciudadanía. El espacio incluye pistas de fútbol, baloncesto, balonmano, tenis de mesa y frontón, además de zonas de juegos infantiles, áreas de picnic, espacios de descanso y puntos pensados para la convivencia familiar.

Estado de las pistas deportivas junto a El Carmen antes de su rehabilitación.

Estado de las pistas deportivas junto a El Carmen antes de su rehabilitación. / MEDITERRÁNEO

También destaca el gran mural realizado por el artista local Pau Canelles, que da identidad a la nueva MICO Gaming Zone y refuerza el carácter renovado de este entorno histórico.

La actuación forma parte del proyecto municipal de recuperación integral de El Carmen, impulsado por el consistorio con una inversión de 357.000 euros. La intervención ha sido posible tras la cesión de los terrenos por parte de la Comunidad Carmelita, que también participó en el acto inaugural y bendijo el nuevo espacio.

La alcaldesa junto al equipo de gobierno, ha puesto en valor la actuación, tras la cesión de los terrenos por parte de la Comunidad Carmelita, que también ha participado en el acto inaugural y ha bendecido el nuevo espacio.

La alcaldesa, junto a su equipo de gobierno, ha puesto en valor la actuación, tras la cesión de los terrenos por parte de la Comunidad Carmelita, que también ha participado en el acto inaugural y ha bendecido el nuevo espacio. / MEDITERRÁNEO

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, destacó que con esta actuación el municipio recupera “mucho más que unas instalaciones deportivas”, ya que se trata de un espacio ligado a los recuerdos, emociones y vivencias de generaciones de ondenses.

Con esta transformación, el Ayuntamiento avanza en su objetivo de recuperar espacios históricos en desuso para ponerlos de nuevo al servicio de los vecinos. El Carmen se convierte así en un nuevo referente de ocio al aire libre en Onda, combinando deporte, juegos, naturaleza y convivencia.

La nueva MICO Gaming Zone se enmarca además en la apuesta municipal por consolidar Onda como Ciudad de la Infancia, con espacios seguros, accesibles y pensados para el bienestar de los más pequeños y sus familias.

El futuro Museo Internacional de Ciencias de Onda

La inauguración de esta zona supone también un paso más dentro del proyecto de recuperación de El Carmen, donde el Ayuntamiento ya trabaja en la futura reapertura del Museo Internacional de Ciencias de Onda - El Carmen, MICO.

Noticias relacionadas y más

El nuevo espacio museístico combinará divulgación científica, innovación tecnológica y experiencias inmersivas, con recursos de realidad aumentada, zonas interactivas y propuestas dirigidas al público familiar y escolar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El nuevo parque acuático que abrirá en Castellón este verano empieza a cobrar forma en su zona infantil
  2. Ya buscan personal para el nuevo parque acuático que abrirá este verano en Castellón
  3. Una fuga de gas obliga a cortar calles y confinar el patio de un instituto en Castelló
  4. Extraen 30.000 metros cúbicos de arena de la playa del Pinar de Castelló para abastecer a otras dos de la provincia
  5. Una mujer sana de 56 años recibirá el suicidio asistido tras no superar la muerte de su único hijo
  6. Qué hacer en Castellón este fin de semana: planes, conciertos, feria y libros para no quedarse en casa
  7. La aplicación de Sanitat, GVA+ Salut, estará inactiva: esta es la razón
  8. De granja en desuso a albergue en plena naturaleza: el proyecto que ya avanza en un pueblo de Castellón para atraer turismo

Carla Colom será la reina de las fiestas de Peñíscola 2026

Así es la gran zona de ocio nueva junto al museo El Carmen de Onda: más de 8.000 metros cuadrados de deporte y juegos

Así es la gran zona de ocio nueva junto al museo El Carmen de Onda: más de 8.000 metros cuadrados de deporte y juegos

Burriana destina 236.830 euros al programa de empleo agrario para mejorar entornos rurales

Burriana destina 236.830 euros al programa de empleo agrario para mejorar entornos rurales

El PSPV-PSOE de Castelló aprova per majoria la gestió de l’executiva provincial

La Festa de les Paelles convierte a Nules en epicentro festivo de la Plana Baixa

La Festa de les Paelles convierte a Nules en epicentro festivo de la Plana Baixa

Orpesa ve necesaria una evaluación "real" del coste de la recogida de basuras

Orpesa ve necesaria una evaluación "real" del coste de la recogida de basuras

La Llosa ofrece a bares y comercios la recogida diaria de residuos de cartón

La Llosa ofrece a bares y comercios la recogida diaria de residuos de cartón

Moncofa señala la prioridad de los servicios básicos para todas las localidades

Tracking Pixel Contents