Así es la gran zona de ocio nueva junto al museo El Carmen de Onda: más de 8.000 metros cuadrados de deporte y juegos

Tras años en desuso, el entorno de El Carmen vuelve a llenarse de vida. El Ayuntamiento de Onda ha inaugurado este sábado la nueva MICO Gaming Zone, un renovado espacio de deporte, juegos y ocio familiar ubicado junto al museo, en uno de los enclaves más emblemáticos del municipio.

La apertura ha permitido a los ondenses recuperar un lugar muy vinculado a su infancia, ahora transformado en un moderno punto de encuentro para niños, jóvenes y familias. La inauguración se ha celebrado con una gran fiesta que ha reunido a cientos de vecinos, con animación infantil, pintacaras, merienda, música y actividades dirigidas en plena naturaleza, a los pies de la Serra d'Espadà.

La apertura al público se ha ha celebrado con una gran fiesta de inauguración que ha reunido a cientos de vecinos y familias. / MEDITERRÁNEO

Más de 8.000 metros cuadrados de deporte y juegos

La nueva zona junto al museo El Carmen cuenta con más de 8.000 metros cuadrados rehabilitados y abiertos a la ciudadanía. El espacio incluye pistas de fútbol, baloncesto, balonmano, tenis de mesa y frontón, además de zonas de juegos infantiles, áreas de picnic, espacios de descanso y puntos pensados para la convivencia familiar.

Estado de las pistas deportivas junto a El Carmen antes de su rehabilitación. / MEDITERRÁNEO

También destaca el gran mural realizado por el artista local Pau Canelles, que da identidad a la nueva MICO Gaming Zone y refuerza el carácter renovado de este entorno histórico.

La actuación forma parte del proyecto municipal de recuperación integral de El Carmen, impulsado por el consistorio con una inversión de 357.000 euros. La intervención ha sido posible tras la cesión de los terrenos por parte de la Comunidad Carmelita, que también participó en el acto inaugural y bendijo el nuevo espacio.

La alcaldesa, junto a su equipo de gobierno, ha puesto en valor la actuación, tras la cesión de los terrenos por parte de la Comunidad Carmelita, que también ha participado en el acto inaugural y ha bendecido el nuevo espacio. / MEDITERRÁNEO

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, destacó que con esta actuación el municipio recupera “mucho más que unas instalaciones deportivas”, ya que se trata de un espacio ligado a los recuerdos, emociones y vivencias de generaciones de ondenses.

Con esta transformación, el Ayuntamiento avanza en su objetivo de recuperar espacios históricos en desuso para ponerlos de nuevo al servicio de los vecinos. El Carmen se convierte así en un nuevo referente de ocio al aire libre en Onda, combinando deporte, juegos, naturaleza y convivencia.

La nueva MICO Gaming Zone se enmarca además en la apuesta municipal por consolidar Onda como Ciudad de la Infancia, con espacios seguros, accesibles y pensados para el bienestar de los más pequeños y sus familias.

El futuro Museo Internacional de Ciencias de Onda

La inauguración de esta zona supone también un paso más dentro del proyecto de recuperación de El Carmen, donde el Ayuntamiento ya trabaja en la futura reapertura del Museo Internacional de Ciencias de Onda - El Carmen, MICO.

El nuevo espacio museístico combinará divulgación científica, innovación tecnológica y experiencias inmersivas, con recursos de realidad aumentada, zonas interactivas y propuestas dirigidas al público familiar y escolar.