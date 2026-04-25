III FORO DE MUNICIPALISMO: SERVICIOS BÁSICOS
Nules reclama la reforma del sistema de financiación local
El alcalde, David García, reivindica la dotación con los recursos necesarios para desempeñar las competencias
En cuanto a los servicios públicos básicos, el alcalde de Nules, David García, puso en valor el trabajo que llevan a cabo los ayuntamientos, como administración más cercana al ciudadano. El munícipe reivindicó una reforma del sistema de financiación local, «la reforma de la Ley de Bases del Régimen Local para que tengamos ayuntamientos más competencias, más recursos para poder ofrecer a los ciudadanos».
En este sentido, señaló «muchas veces asumimos competencias impropias porque no las ejercen las administraciones correspondientes, por dejadez, y no tenemos los recursos económicos necesarios». Para García es «para poder seguir prestando servicios públicos básicos de calidad, como la administración más eficiente que existe, hemos de ir hacia ese modelo, que implica la reforma del sistema de financiación local y de competencias en favor de los ayuntamientos».
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