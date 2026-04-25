Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fuga de gas instituto CastellóNuevo parque acuático CastellónHorarios Feria del Libro de CastellóAlbergue CastellónAgenda del fin de semanaLidl
instagramlinkedin

III FORO DE MUNICIPALISMO: SERVICIOS BÁSICOS

Onda defiende crear riqueza "sin comprometer los recursos"

Ballester pide que "podamos hallar una tecnología que reduzca los residuos sepultados en mi municipio"

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, en el foro.

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, en el foro. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Iván Fernández

Iván Fernández

Castellón

En su intervención, la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, quiso hacer una llamada de atención para pensar en las próximas generaciones. «Tenemos que ser capaces de generar riqueza, pero sin comprometer los recursos de generaciones que ni siquiera han nacido todavía», señaló la munícipe en referencia a los residuos que descansan en el vertedero de Onda. A pesar de su sellado, Ballester apuntó que «millones de toneladas siguen en mi población, cercanas a un río. Tengo una herida abierta en la tierra de mi municipio».

Esto le llevó a solicitar al resto de instituciones que «seamos capaces de hallar la tecnología que haga desaparecer o permita reducir estos residuos». Ballester afirmó que «es una deuda que tenemos no solo con los ciudadanos de Onda, sino también con los del resto de la provincia y con los de la Comunitat porque no somos la única población en esta situación».

Galería de fotos del III Foro de Municipalismo

Galería de fotos del III Foro de Municipalismo

Ver galería

Galería de fotos del III Foro de Municipalismo. / Gabriel Utiel

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents