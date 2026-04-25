III FORO DE MUNICIPALISMO: SERVICIOS BÁSICOS
Onda defiende crear riqueza "sin comprometer los recursos"
Ballester pide que "podamos hallar una tecnología que reduzca los residuos sepultados en mi municipio"
En su intervención, la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, quiso hacer una llamada de atención para pensar en las próximas generaciones. «Tenemos que ser capaces de generar riqueza, pero sin comprometer los recursos de generaciones que ni siquiera han nacido todavía», señaló la munícipe en referencia a los residuos que descansan en el vertedero de Onda. A pesar de su sellado, Ballester apuntó que «millones de toneladas siguen en mi población, cercanas a un río. Tengo una herida abierta en la tierra de mi municipio».
Esto le llevó a solicitar al resto de instituciones que «seamos capaces de hallar la tecnología que haga desaparecer o permita reducir estos residuos». Ballester afirmó que «es una deuda que tenemos no solo con los ciudadanos de Onda, sino también con los del resto de la provincia y con los de la Comunitat porque no somos la única población en esta situación».
- El nuevo parque acuático que abrirá en Castellón este verano empieza a cobrar forma en su zona infantil
- Alarma mediática y social en Castellón por el agresor sexual múltiple en paradero desconocido
- El histórico restaurante de Castellón que Carlos Alcaraz eligió para cenar: 'No es la primera vez que viene
- La aplicación de Sanitat, GVA+ Salut, estará inactiva: esta es la razón
- Una fuga de gas obliga a cortar calles y confinar el patio de un instituto en Castelló
- El regreso de una rogativa de antes de la pandemia marca el ciclo de romerías de Castellón
- Novedades en el ERE de las azulejeras Keraben y Saloni: habrá decenas de despedidos
- Qué hacer en Castellón este fin de semana: planes, conciertos, feria y libros para no quedarse en casa