Onda defiende crear riqueza "sin comprometer los recursos"

En su intervención, la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, quiso hacer una llamada de atención para pensar en las próximas generaciones. «Tenemos que ser capaces de generar riqueza, pero sin comprometer los recursos de generaciones que ni siquiera han nacido todavía», señaló la munícipe en referencia a los residuos que descansan en el vertedero de Onda. A pesar de su sellado, Ballester apuntó que «millones de toneladas siguen en mi población, cercanas a un río. Tengo una herida abierta en la tierra de mi municipio».

Esto le llevó a solicitar al resto de instituciones que «seamos capaces de hallar la tecnología que haga desaparecer o permita reducir estos residuos». Ballester afirmó que «es una deuda que tenemos no solo con los ciudadanos de Onda, sino también con los del resto de la provincia y con los de la Comunitat porque no somos la única población en esta situación».