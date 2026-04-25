III Foro de Municipalismo: Servicios básicos
Orpesa ve necesaria una evaluación "real" del coste de la recogida de basuras
Araceli de Moya reclama medios para saber cuánto debería repercutir por ciudadano el incremento de la tasa
"En España creo que hemos empezado la casa por el tejado", aseguró la vicealcaldesa de Orpesa, Araceli de Moya, al referirse al incremento en la tasa de basura. De Moya recordó que el incremento de esta subida se deriva del principio de la Unión Europea de "quien contamina paga" que, para la edil, se ha reflejado de manera incorrecta en el impuesto relacionado con la Ley de Residuos de 2022.
"Es cierto que se debe repercutir el coste real del servicio en cada ciudadano, pero deberíamos tener los medios para evaluar el coste real en cada familia y ajustar de esa manera la tasa", explicó la edil.
La vicealcaldesa destacó la necesidad de "introducir las nuevas tecnologías en la recogida de basura y residuos o en la nueva concesión del agua", pero también señaló que "se debe hacer repercutiendo de la manera correcta en lo que debe pagar la ciudadanía, porque, en el caso contrario, se podrían impugnar las decisiones tomadas".
La directiva europea busca que, antes de 2035, se alcance a nivel continental un 65% de reciclaje. Esto también se debe tener en cuenta en el pago de las tasas ya que "unos reciclan y otros no lo hacen".
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