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III FORO DE MUNICIPALISMO: SERVICIOS BÁSICOS

La Vall d’Uixó defiende lo público y de calidad como base del bienestar

Baños subraya el refuerzo del apartado social, que garantice la igualdad y las oportunidades de todos

Tania Baños expuso sus prioridades en el debate del foro.

Tania Baños expuso sus prioridades en el debate del foro. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Noemí González

Castellón

La alcaldesa de la Vall d’Uixó, Tania Baños, defendió la necesidad de garantizar unos servicios públicos de calidad como «una prioridad» y la base para mejorar la vida cotidiana de la ciudadanía. Entre ellos destacó el mantenimiento de espacios públicos, la limpieza viaria, el alumbrado público, y la a recogida y gestión de residuos que «suponen un reto creciente en un contexto marcado por el cambio climático».

Baños también puso el acento en los servicios sociales, a los que definió como «un pilar del bienestar y la igualdad» y recordó que los de la Vall son una referencia en la provincia y están respaldados por informes de ámbito nacional, lo que permite garantizar la igualdad de oportunidades y una vida digna para todos.

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Galería de fotos del III Foro de Municipalismo. / Gabriel Utiel

En un municipio que ha superado los 33.000 habitantes, la alcaldesa señaló el reto de mantener y mejorar la calidad de los servicios públicos. Para ello, insistió en la necesidad de colaboración con otras administraciones para asegurar la calidad de los mismos, además de reclamar avances en proyectos como el Pla Edificant y reafirmar la generación de oportunidades desde lo público como herramienta de igualdad.

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