La Vall d’Uixó defiende lo público y de calidad como base del bienestar

La alcaldesa de la Vall d’Uixó, Tania Baños, defendió la necesidad de garantizar unos servicios públicos de calidad como «una prioridad» y la base para mejorar la vida cotidiana de la ciudadanía. Entre ellos destacó el mantenimiento de espacios públicos, la limpieza viaria, el alumbrado público, y la a recogida y gestión de residuos que «suponen un reto creciente en un contexto marcado por el cambio climático».

Baños también puso el acento en los servicios sociales, a los que definió como «un pilar del bienestar y la igualdad» y recordó que los de la Vall son una referencia en la provincia y están respaldados por informes de ámbito nacional, lo que permite garantizar la igualdad de oportunidades y una vida digna para todos.

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En un municipio que ha superado los 33.000 habitantes, la alcaldesa señaló el reto de mantener y mejorar la calidad de los servicios públicos. Para ello, insistió en la necesidad de colaboración con otras administraciones para asegurar la calidad de los mismos, además de reclamar avances en proyectos como el Pla Edificant y reafirmar la generación de oportunidades desde lo público como herramienta de igualdad.