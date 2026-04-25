Vinaròs proclama a Xènia Kartalapova como reina adulta

Vinaròs eligió este sábado a las máximas representantes de la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere 2026, que se celebrarán del 19 al 29 de junio. El azar quiso que Xènia Kartalapova, representante del Círculo Mercantil y Cultural, ejerza como reina adulta durante los festejos, mientras que Ana Michavila, del CEIP Sant Sebastià, lo hará como reina infantil.

En una tarde cargada de ilusión y tradición, el acto, celebrado a las 20.30 horas en los jardines del antiguo Convento de Sant Francesc, reunió a centenares de familiares, autoridades y vecinos que no quisieron perderse uno de los momentos más esperados. Este año, el escenario cambió de ubicación debido a las obras en la plaza de Sant Antoni, pero el ambiente se mantuvo intacto.

Cartel de las fiestas. / J. Flores

Como marca la tradición, la elección de las reinas y reyes, tanto mayores como infantiles, se llevó a cabo mediante sorteo, después de la emotiva presentación individual de las 27 damas y cavallers que conforman la corte de honor. Aunque en esta edición ha habido una representante menos que el año pasado, la elevada participación sigue reflejando el fuerte arraigo de estas fiestas en la ciudad.

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Corte de honor al completo. / J. Flores

Cada nombre anunciado fue recibido con aplausos y emoción, en una velada donde los nervios dieron paso a la alegría de quienes tendrán el honor de representar a Vinaròs durante todo un año.