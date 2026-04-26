Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Navaja en el fútbol baseCarrera de las Empresas de CastellónBuscan personalRuta a ParísPensión para las amas de casaAdiós a la RentaProducto lidl
instagramlinkedin

Almassora concede la Caldera de Honor 2026 a la innovadora empresa Two7Tiles

La distinción se entregará el próximo 22 de mayo, día de Santa Quitèria, en el marco de la celebración de Les Calderes

Caldera de honor 2026.

Caldera de honor 2026. / Mediterráneo

Concha Marcos

Almassora

El Ayuntamiento de Almassora ha acordado conceder la Caldera de Honor 2026 a la empresa Two7Tiles, en reconocimiento a su trayectoria empresarial, su apuesta por la innovación y su contribución al desarrollo del sector cerámico. La distinción se entregará el próximo 22 de mayo, coincidiendo con la festividad de Santa Quitèria, durante la celebración de Les Calderes, declarada Fiesta de Interés Turístico Autonómico.

La alcaldesa de Almassora, María Tormo, ha felicitado al responsable de la empresa, Ramón Muñoz Montiel, por este reconocimiento, destacando su evolución y su papel como referente en un ámbito estratégico para la economía local.

Tormo ha subrayado que esta firma “representa a la perfección el espíritu emprendedor de Almassora, una empresa que nació de una idea innovadora y que ha sabido posicionarse como pionera en la manipulación y transformación de porcelánico de gran formato”. Asimismo, la primera edil ha señalado que su capacidad de adaptación, su apuesta por la tecnología y el diseño, así como su compromiso con la calidad, la convierten en un ejemplo de excelencia empresarial que merece este reconocimiento.

Almassora lleva a Madrid sus Calderes para mostrar su fiesta más emblemática

Trayectoria empresarial

Fundada en 2010, Two7Tiles surgió como un proyecto pionero en un momento en el que no existían empresas especializadas en la manipulación de piezas de porcelánico de gran formato y fino espesor. Desde entonces, la firma ha experimentado un crecimiento constante gracias a la investigación de mercado, el desarrollo de nuevas técnicas y la creación de maquinaria propia, lo que le ha permitido ofrecer soluciones innovadoras y personalizadas.

La empresa trabaja con las últimas tecnologías en centros de mecanizado y cuenta con un equipo de diseño y desarrollo capaz de dar respuesta a las necesidades de cada cliente. Entre sus principales líneas de producción destacan elementos como encimeras, islas de cocina, lavabos, platos de ducha, mobiliario, iluminación o piezas de decoración, elaboradas a partir de porcelánico.

Las mejores imágenes de Les Calderes de Almassora 2025

Las mejores imágenes de Les Calderes de Almassora 2025

Ver galería

Las mejores imágenes de Les Calderes de Almassora, el día grande de las fiestas de Santa Quitèria / Toni Losas

Además, Two7Tiles se ha consolidado como un aliado estratégico para empresas cerámicas en el ámbito de la I+D+i, aportando valor añadido a sus productos y colaborando en el desarrollo de nuevas soluciones.

Noticias relacionadas

La entrega de la Caldera de Honor constituye uno de los actos más emblemáticos de las fiestas patronales de Santa Quitèria, una cita muy esperada por vecinos y visitantes que cada año pone en valor la identidad de Almassora.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ya buscan personal para el nuevo parque acuático que abrirá este verano en Castellón
  2. Extraen 30.000 metros cúbicos de arena de la playa del Pinar de Castelló para abastecer a otras dos de la provincia
  3. Una mujer sana de 56 años recibirá el suicidio asistido tras no superar la muerte de su único hijo
  4. Insultos y una navaja en un partido de fútbol de cadetes en Castellón
  5. Un hombre de 75 años sufre una cornada en los ‘bous al carrer’ de la Vall d’Uixó
  6. Raquel París, directora general del aeropuerto de Castellón: 'No renunciamos a la ruta a París y aspiramos a incorporarla en un futuro
  7. Recreaciones de cómo será el futuro parque acuático de la Vall d'Uixó
  8. Prohíben las misas en una iglesia de Castelló tras el derrumbe del techo y deberán trasladar las comuniones

Almassora concede la Caldera de Honor 2026 a la innovadora empresa Two7Tiles

Almassora concede la Caldera de Honor 2026 a la innovadora empresa Two7Tiles

Un pez luna de metro y medio sorprende frente a la costa en Castellón

Burriana pone el contador a cero para el PAI Sant Gregori con un contrato de asistencia técnica y jurídica

Burriana pone el contador a cero para el PAI Sant Gregori con un contrato de asistencia técnica y jurídica

Un impostor suplanta al provincial de los Carmelitas y trata de engañar al convento de Benicàssim

Un impostor suplanta al provincial de los Carmelitas y trata de engañar al convento de Benicàssim

Vilafamés retorna a 1900 amb una nova edició de la Mostra de vida tradicional

Vilafamés retorna a 1900 amb una nova edició de la Mostra de vida tradicional

Historia de Castellón: El sangriento pasado de las playas de la provincia cuando los piratas sembraban el terror

Historia de Castellón: El sangriento pasado de las playas de la provincia cuando los piratas sembraban el terror

Vinaròs proclama a Xènia Kartalapova como reina adulta

Vinaròs proclama a Xènia Kartalapova como reina adulta

Un hombre de 75 años sufre una cornada en los ‘bous al carrer’ de la Vall d’Uixó

Un hombre de 75 años sufre una cornada en los ‘bous al carrer’ de la Vall d’Uixó
Tracking Pixel Contents