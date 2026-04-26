Almassora concede la Caldera de Honor 2026 a la innovadora empresa Two7Tiles
La distinción se entregará el próximo 22 de mayo, día de Santa Quitèria, en el marco de la celebración de Les Calderes
El Ayuntamiento de Almassora ha acordado conceder la Caldera de Honor 2026 a la empresa Two7Tiles, en reconocimiento a su trayectoria empresarial, su apuesta por la innovación y su contribución al desarrollo del sector cerámico. La distinción se entregará el próximo 22 de mayo, coincidiendo con la festividad de Santa Quitèria, durante la celebración de Les Calderes, declarada Fiesta de Interés Turístico Autonómico.
La alcaldesa de Almassora, María Tormo, ha felicitado al responsable de la empresa, Ramón Muñoz Montiel, por este reconocimiento, destacando su evolución y su papel como referente en un ámbito estratégico para la economía local.
Tormo ha subrayado que esta firma “representa a la perfección el espíritu emprendedor de Almassora, una empresa que nació de una idea innovadora y que ha sabido posicionarse como pionera en la manipulación y transformación de porcelánico de gran formato”. Asimismo, la primera edil ha señalado que su capacidad de adaptación, su apuesta por la tecnología y el diseño, así como su compromiso con la calidad, la convierten en un ejemplo de excelencia empresarial que merece este reconocimiento.
Almassora lleva a Madrid sus Calderes para mostrar su fiesta más emblemática
Trayectoria empresarial
Fundada en 2010, Two7Tiles surgió como un proyecto pionero en un momento en el que no existían empresas especializadas en la manipulación de piezas de porcelánico de gran formato y fino espesor. Desde entonces, la firma ha experimentado un crecimiento constante gracias a la investigación de mercado, el desarrollo de nuevas técnicas y la creación de maquinaria propia, lo que le ha permitido ofrecer soluciones innovadoras y personalizadas.
La empresa trabaja con las últimas tecnologías en centros de mecanizado y cuenta con un equipo de diseño y desarrollo capaz de dar respuesta a las necesidades de cada cliente. Entre sus principales líneas de producción destacan elementos como encimeras, islas de cocina, lavabos, platos de ducha, mobiliario, iluminación o piezas de decoración, elaboradas a partir de porcelánico.
Además, Two7Tiles se ha consolidado como un aliado estratégico para empresas cerámicas en el ámbito de la I+D+i, aportando valor añadido a sus productos y colaborando en el desarrollo de nuevas soluciones.
La entrega de la Caldera de Honor constituye uno de los actos más emblemáticos de las fiestas patronales de Santa Quitèria, una cita muy esperada por vecinos y visitantes que cada año pone en valor la identidad de Almassora.
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