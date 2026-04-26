Burriana pone el contador a cero para el PAI Sant Gregori con un contrato de asistencia técnica y jurídica

El Ayuntamiento de Burriana ha logrado poner el contador a cero para el nuevo PAI Sant Gregori con la adjudicación oficial del contrato de asistencia técnica y jurídica. La Junta de Gobierno Local ha aprobado este acuerdo que permitirá al consistorio de la capital de la Plana Baixa gestionar de forma directa la programación del Sector Sur-T.1, lo que garantiza la finalización de las obras y la seguridad jurídica de todo el proceso.

Esta adjudicación permitirá materializar un proyecto que abarca 2,5 millones de metros cuadrados en primera línea de costa, lo que la consolida como uno de los desarrollos urbanísticos "más ambiciosos e importantes" de la Comunitat Valenciana, según ha destacado el Ayuntamiento en un comunicado.

El contrato de servicios de elaboración, gestión y seguimiento cuenta con un importe de adjudicación de 1.172.886,96 euros. Para garantizar la viabilidad del proyecto, los fondos se distribuyen en las anualidades ya asignadas entre los ejercicios 2026 y 2027.

Asimismo, la empresa adjudicataria dispondrá de un plazo de ejecución máximo de 19 meses para la prestación de asesoramiento continuo y la tramitación de toda la documentación técnica y jurídica que requiere el plan. La labor de la adjudicataria será "fundamental" para ejecutar la modificación del plan parcial, el programa de actuaciones integrado mediante gestión directa y los proyectos de urbanización.

Además, la asistencia técnica incluye el apoyo para el proyecto de expropiaciones necesario para completar el anillo exterior de la ciudad entre el Camí la Cossa y la CV-18, una infraestructura "muy demandada" por los vecinos para mejorar la movilidad y el acceso a la zona de Sant Gregori.

Este avance administrativo se suma a los "esfuerzos" realizados por el consistorio para adaptar el Plan Parcial y asegurar la conservación de los yacimientos arqueológicos de la villa marítima romana hallada en la zona, lo que refuerza el "valor patrimonial" del sector y que también ha permitido la reciente decisión de la Generalitat Valenciana de paralizar los plazos del Pativel para este sector.

Seguridad jurídica y consenso

La apuesta por la gestión directa cuenta con el respaldo unánime de los grupos políticos, lo que refuerza la "confianza" para futuros inversores y propietarios. Hasta la fecha, el Ayuntamiento ya ha recuperado 9.511.946 euros de fondos públicos y ha formalizado la liquidación con el anterior agente urbanizador, lo que inicia esta nueva etapa "bajo control municipal" que ya está devolviendo las cuotas indebidamente cobradas a los propietarios.

El concejal de Urbanismo, Mario Trullen, ha puesto en valor el trabajo realizado hasta la fecha por los técnicos municipales y el equipo de gobierno, frente al "escenario catastrófico" que se encontraba al inicio de legislatura, con una sentencia del TSJCV que anulaba todas las decisiones tomadas por el anterior gobierno durante ocho años.

"Ahora estamos en un escenario completamente nuevo, con la formalización de esta adjudicación a Comaypa, ponemos el reloj en marcha para hacer realidad un proyecto indispensable para el desarrollo turístico de Burriana y la necesaria transformación de la fachada marítima de nuestra ciudad", ha añadido Trullen.

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Para finalizar, el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, ha destacado que "hoy, los propietarios de Sant Gregori están en una situación infinitamente mejor que cuando se asumió el gobierno y el proyecto se abre camino con un futuro esperanzador".