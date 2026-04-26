Onda cierra la Semana de la Salud con el lleno del mediático Marius Lekker

Onda clausuró la Semana de la Salud 2026 con una gran respuesta ciudadana y el Teatro Mónaco lleno para asistir a la charla ‘Humor y divulgación’ del divulgador Marius Lekker, una de las citas más esperadas de la programación impulsada por el Consell de la Salud junto al Ayuntamiento de Onda, los centros de salud del municipio y el tejido asociativo local.

Durante toda la semana la ciudad ha acogido más de 25 actividades dirigidas a fomentar hábitos de vida saludables entre la población, con propuestas para todas las edades que han combinado prevención, información y participación ciudadana.

En este sentido, el concejal de Ciudad Saludable de Onda, Paco Pastor, ha valorado de forma muy positiva el desarrollo de esta edición y ha destacado que “la salud se trabaja en la consulta médica, pero sobre todo se construye en el día a día, con información útil, con buenos hábitos y con espacios que invitan a cuidarse”. En esta línea, ha añadido que desde el Ayuntamiento “seguimos apostando por una ciudad que pone a las personas en el centro y que entiende la salud como una prioridad transversal”.

La presencia de Marius Lekker

El gran broche de esta edición fue la conferencia de Marius Lekker, una propuesta que ha conseguido conectar con el público a través de un formato innovador, cercano y dinámico para hablar de salud desde una perspectiva diferente.

Con cerca de un millón de seguidores en redes sociales, Lekker se ha consolidado como una de las voces más reconocidas en divulgación sanitaria, combinando rigor científico, humor y comunicación directa para trasladar mensajes de prevención y bienestar de forma comprensible y atractiva para todos los públicos.

La alta participación registrada durante toda la semana confirma la buena acogida de una propuesta que ha permitido ampliar el alcance de la Semana de la Salud más allá de los formatos tradicionales, reforzando la apuesta municipal por acercar la información sanitaria a la ciudadanía con nuevos lenguajes y herramientas divulgativas.

Una semana de salud para todos

La programación ha incluido talleres, charlas, caminatas saludables, sesiones sobre nutrición, salud mental, salud bucodental, lactancia materna, primeros auxilios, actividad física y reanimación cardiopulmonar, además de cinefórums, testimonios de pacientes y actividades al aire libre como la ruta ‘Salud en la natura’.

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Todo ello ha permitido llegar a familias, jóvenes, adultos y personas mayores, consolidando una propuesta transversal diseñada para integrar la salud en la vida cotidiana y reforzar el bienestar físico y emocional de los ondenses.