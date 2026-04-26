Un pez luna de metro y medio sorprende frente a la costa en Castellón

Un pez luna de aproximadamente metro y medio ha sorprendido este domingo frente a la costa de Benicàssim. El animal ha sido avistado sobre las 12.30 horas desde una barca por el vecino Javi Casañ, que ha logrado grabar en vídeo la presencia de esta especie marina, llamativa por su cuerpo redondeado, su tamaño y su forma de desplazarse cerca de la superficie.

La imagen ha llamado la atención por el aspecto inconfundible del pez luna, conocido científicamente como Mola mola. El ejemplar avistado tenía un tamaño considerable para un encuentro en superficie, aunque la especie puede alcanzar dimensiones mucho mayores en su etapa adulta.

Este animal está considerado uno de los peces óseos más grandes del mundo. Algunos ejemplares adultos pueden superar los tres metros de longitud y las dos toneladas de peso, lo que convierte cualquier avistamiento en una escena especialmente llamativa para quienes navegan por la zona.

A pesar de su tamaño, el pez luna no representa un peligro para las personas. Se trata de una especie tranquila, de movimientos pausados y comportamiento generalmente solitario, que vive en mar abierto y puede desplazarse por distintas profundidades.

Presente en el Mediterráneo

El avistamiento frente al litoral de Benicàssim no resulta imposible ni significa que el animal esté fuera de su hábitat. El pez luna habita en aguas tropicales y templadas de distintos océanos y también aparece en el Mediterráneo, aunque su presencia cerca de embarcaciones o zonas más próximas a la costa no siempre resulta fácil de observar.

Una de sus características más conocidas es su tendencia a acercarse a la superficie. En ocasiones puede verse con una de sus aletas fuera del agua, una imagen que llama especialmente la atención desde una barca y que incluso puede generar confusión con otras especies marinas.

El pez luna se alimenta principalmente de medusas y otros organismos gelatinosos, aunque también puede consumir pequeños crustáceos, cefalópodos, peces y zooplancton. Esta dieta obliga al animal a ingerir grandes cantidades de alimento, ya que muchas de sus presas tienen un bajo aporte energético.

Una especie vulnerable

El estado de conservación del pez luna requiere atención. La especie figura a nivel global como vulnerable en la Lista Roja de la UICN, aunque en Europa y el Mediterráneo todavía existen lagunas importantes sobre su población, sus desplazamientos y su evolución.

Entre sus principales amenazas figuran las capturas accidentales en artes de pesca, el impacto de la actividad humana en el medio marino y la falta de información suficiente para conocer con precisión su situación en determinadas zonas.

Los expertos recomiendan actuar con prudencia ante cualquier encuentro con fauna marina. En el caso del pez luna, lo más adecuado es mantener una distancia segura, reducir la velocidad de la embarcación, no perseguirlo y evitar cualquier intento de tocarlo o rodearlo.

El vídeo grabado en aguas de Benicàssim permite observar de cerca una especie poco habitual y recuerda la importancia de respetar la biodiversidad marina del Mediterráneo.