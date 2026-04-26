La 'Supernanny' llega a Nules con mucho que decir sobre educación

La educación será la temática principal de la próxima conferencia enmarcada en el ciclo Ágora Nules. “¿Sobreproteges o educas?”, es el título de la charla que protagonizarán Rocío Ramos-Paúl Salto, conocida por su programa televisivo Supernanny, y Luis Torres Cardona, este lunes 27 de abril, a las 18:00 hora, en el Local Multifuncional de Nules con entrada gratuita hasta completar aforo.

Rocío Ramos-Paúl Salto, psicóloga, divulgadora y una de las voces más reconocidas de España en educación familiar, es conocida por su amplia trayectoria mediática como presentadora del programa Supernanny, referente nacional en educación familiar y conductas infantiles. Además, es profesora universitaria y colaboradora académica en programas de posgrado sobre terapia cognitiva-conductual infantil y adolescente, experta en límites y normas, convivencia familiar, gestión emocional, adolescencia, conductas desafiantes y prevención de riesgos como el consumo de alcohol en menores.

También es autora de diferentes libros de referencia para familias y personal educador, y lleva años investigando y divulgando sobre la sobreprotección, límites, autonomía y la importancia de educar desde la responsabilidad y no desde el miedo.

Cartel de la charla. / Mediterráneo

El perfil de Luis Torres Cardona

Por su parte, Luis Torres Cardona, es psicólogo clínico, experto en infancia y adolescencia, autor y formador. Profesor universitario y tutor académico en programas de posgrado, y especialista en diagnóstico, evaluación, modificación de conducta, dificultades de aprendizaje y habilidades sociales. Y es relevante también su enfoque práctico y clínico a la hora de explicar con claridad cómo la sobreprotección afecta al desarrollo emocional y conductual, y qué estrategias favoren la autonomía infantil.

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El Ciclo de Conferencias Ágora Nules está organizado por el Ayuntamiento de Nules en colaboración con la Asociación Empresarial de Nules y de la UNED Castellón-Vila-real.