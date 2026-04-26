La 'Supernanny' llega a Nules con mucho que decir sobre educación
La charla tendrá lugar este lunes, 27 de abril, en el Local Multifuncional con entrada gratuita
La educación será la temática principal de la próxima conferencia enmarcada en el ciclo Ágora Nules. “¿Sobreproteges o educas?”, es el título de la charla que protagonizarán Rocío Ramos-Paúl Salto, conocida por su programa televisivo Supernanny, y Luis Torres Cardona, este lunes 27 de abril, a las 18:00 hora, en el Local Multifuncional de Nules con entrada gratuita hasta completar aforo.
Rocío Ramos-Paúl Salto, psicóloga, divulgadora y una de las voces más reconocidas de España en educación familiar, es conocida por su amplia trayectoria mediática como presentadora del programa Supernanny, referente nacional en educación familiar y conductas infantiles. Además, es profesora universitaria y colaboradora académica en programas de posgrado sobre terapia cognitiva-conductual infantil y adolescente, experta en límites y normas, convivencia familiar, gestión emocional, adolescencia, conductas desafiantes y prevención de riesgos como el consumo de alcohol en menores.
También es autora de diferentes libros de referencia para familias y personal educador, y lleva años investigando y divulgando sobre la sobreprotección, límites, autonomía y la importancia de educar desde la responsabilidad y no desde el miedo.
El perfil de Luis Torres Cardona
Por su parte, Luis Torres Cardona, es psicólogo clínico, experto en infancia y adolescencia, autor y formador. Profesor universitario y tutor académico en programas de posgrado, y especialista en diagnóstico, evaluación, modificación de conducta, dificultades de aprendizaje y habilidades sociales. Y es relevante también su enfoque práctico y clínico a la hora de explicar con claridad cómo la sobreprotección afecta al desarrollo emocional y conductual, y qué estrategias favoren la autonomía infantil.
El Ciclo de Conferencias Ágora Nules está organizado por el Ayuntamiento de Nules en colaboración con la Asociación Empresarial de Nules y de la UNED Castellón-Vila-real.
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