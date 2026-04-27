Alerta patrimonial en Nules: Hispania Nostra advierte de la desaparición de un símbolo modernista

En Nules queda poco patrimonio arquitectónico anterior al año 1938. Durante la guerra civil, el municipio quedó prácticamente asolado por los bombardeos aéreos, que dejaron en pie apenas un puñado de viviendas, convirtiéndose algunas en los últimos vestigios de su rico pasado modernista. Casi un siglo después y después de sobrevivir a la violencia de las bombas, algunas de esas casas afrontan la amenaza moderna del abandono y el paso del tiempo.

Así lo alerta la plataforma Hispania Nostra, que ha incluido una de esas supervivientes del modernismo nulense en su lista roja, en la que hay una selección elementos patrimoniales amenazados, por diferentes causas, para visibilizar esa realidad y tratar de revertir el peligro de desaparición.

Entre sus incorporaciones más recientes (concretamente lo añadieron el 16 de abril) está el edificio del número 30 en la calle Mayor, en pleno casco histórico, conocido como la Casa Bigorra.

Hispania Nostra indica que el inmueble fue construido a principios de los años 30 por encargo de la familia Bigorra. Detalla que «la nueva burguesía que surgía gracias al mercado de exportación de la naranja, demandaba un nuevo estilo arquitectónico para sus casas, como ejemplo del desarrollo económico y social de la Plana Baixa».

En cuanto a las razones por las que han decidido incluir la casa en su Lista Roja, explican que «representa el momento artístico que el modernismo imprimió en la zona de la Plana Baixa de Castellón. Un estilo arquitectónico demandado por la alta burguesía de la época», a lo que añaden que «por sus características y los pocos edificios de este estilo que hay en la localidad de Nules, se estima que es muy necesaria su protección».

Según ha podido saber Hispania Nostra, «los propietarios acaban de solicitar su demolición», es más, concretan que se encuentra en tramitación». También reconocen que, oficialmente, no tiene ninguna protección específica.

Otra de las viviendas de la Vila de Nules de estilo modernista que presenta un evidente estado de abandono. / MÒNICA MIRA

Y ahí estriba el principal problema y la razón que, si no hay una intervención de alguna administración pública, poco probable, marcará su destino: los intereses patrimoniales que defiende Hispania Nostra chocan con los particulares. Se pide una protección del inmueble, pero en las condiciones actuales, el peso de garantizarla recaería en exclusiva sobre los propietarios, lo que supondría tener que destinar importantes recursos económicos para asegurar que, sin una demolición ni un mantenimiento, la casa no acabe colapsando en algún momento.

Aunque sí es el único incluido en la Lista Roja de Hispania Nostra, este no es el único edificio de época modernista en el centro de Nules en mal estado de conservación.