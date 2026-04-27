Almassora blindará 14 puntos del casco urbano con nuevas cámaras de videovigilancia

El Ayuntamiento de Almassora ha sacado a licitación el contrato para la implantación de una red de videovigilancia en el casco urbano, una actuación destinada a reforzar la seguridad ciudadana y mejorar el control del tráfico rodado en diferentes puntos del municipio.

El proyecto prevé la instalación de cámaras en báculos de alumbrado público y otros soportes, integradas en el sistema de telegestión municipal y conectadas mediante la red de fibra óptica al centro de control de la Policía Local, desde donde se gestionarán las imágenes captadas en tiempo real.

Esta iniciativa responde al incremento de incidencias en la vía pública y al elevado volumen de vehículos que transitan por el municipio, lo que hace necesario reforzar los mecanismos de vigilancia y prevención.

Foto de una agente de la Policía Local de Almassora. / Mediterráneo

Mayor eficacia y rapidez

La alcaldesa, María Tormo, junto a la concejala de Seguridad Ciudadana, Silvana Rovira, ha destacado que la seguridad ciudadana es “una prioridad para este equipo de gobierno y seguimos dando pasos firmes para dotar a nuestros agentes de más herramientas que les permitan actuar con mayor eficacia y rapidez”.

“Con esta red de videovigilancia no solo mejoramos el control del tráfico, sino que también reforzamos la prevención y la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad, contribuyendo a que nuestros vecinos se sientan más seguros”, ha señalado la alcaldesa.

El contrato, que ya ha salido a licitación, cuenta con un presupuesto base de 96.275,14 euros y un plazo de ejecución de dos meses desde la firma del acta de replanteo.

Por su parte, Rovira ha subrayado que esta actuación se suma a otras medidas impulsadas por el Ayuntamiento en materia de seguridad, como el refuerzo de la plantilla de la Policía Local destinado, especialmente, a incrementar las tareas de vigilancia a través de dispositivos especiales, o la creación de nuevas unidades específicas, “con el objetivo de garantizar la tranquilidad y el bienestar de todos los almassorins”.

Los 14 puntos donde se instalarán son los siguientes: