Con un plazo de ejecución de dos meses
Almassora blindará 14 puntos del casco urbano con nuevas cámaras de videovigilancia
El Ayuntamiento licita por 96.275 euros la instalación de una red conectada en tiempo real con la Policía Local
El Ayuntamiento de Almassora ha sacado a licitación el contrato para la implantación de una red de videovigilancia en el casco urbano, una actuación destinada a reforzar la seguridad ciudadana y mejorar el control del tráfico rodado en diferentes puntos del municipio.
El proyecto prevé la instalación de cámaras en báculos de alumbrado público y otros soportes, integradas en el sistema de telegestión municipal y conectadas mediante la red de fibra óptica al centro de control de la Policía Local, desde donde se gestionarán las imágenes captadas en tiempo real.
Esta iniciativa responde al incremento de incidencias en la vía pública y al elevado volumen de vehículos que transitan por el municipio, lo que hace necesario reforzar los mecanismos de vigilancia y prevención.
Mayor eficacia y rapidez
La alcaldesa, María Tormo, junto a la concejala de Seguridad Ciudadana, Silvana Rovira, ha destacado que la seguridad ciudadana es “una prioridad para este equipo de gobierno y seguimos dando pasos firmes para dotar a nuestros agentes de más herramientas que les permitan actuar con mayor eficacia y rapidez”.
“Con esta red de videovigilancia no solo mejoramos el control del tráfico, sino que también reforzamos la prevención y la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad, contribuyendo a que nuestros vecinos se sientan más seguros”, ha señalado la alcaldesa.
El contrato, que ya ha salido a licitación, cuenta con un presupuesto base de 96.275,14 euros y un plazo de ejecución de dos meses desde la firma del acta de replanteo.
Por su parte, Rovira ha subrayado que esta actuación se suma a otras medidas impulsadas por el Ayuntamiento en materia de seguridad, como el refuerzo de la plantilla de la Policía Local destinado, especialmente, a incrementar las tareas de vigilancia a través de dispositivos especiales, o la creación de nuevas unidades específicas, “con el objetivo de garantizar la tranquilidad y el bienestar de todos los almassorins”.
Los 14 puntos donde se instalarán son los siguientes:
- Calle Trinidad.
- Avenida del Río con avenida del Mar.
- Avenida Generalitat frente a la piscina municipal.
- Avenida Generalitat frente a la residencia municipal Vicente Vilar Morellá.
- Plaza Gloria Fuertes.
- Esquina de la calle San Ildefonso con calle Teresa de Calcuta.
- Calle Boqueras frente al auditorio.
- Calle Boqueras con calle Constitución Española.
- Calle Juan de Austria con avenida José Ortiz.
- Calle Juan de Austria con calle Caridad.
- Calle Caridad con calle Santo Cristo.
- Calle Derechos Humanos con avenida José Ortiz.
- Avenida José Ortiz con calle Derechos Humanos.
- Calle San Jaime frente al centro social San Felipe.
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