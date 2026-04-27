Benicàssim instala islas de contenedores para facilitar a los vecinos la separación de residuos

La empresa adjudicataria del servicio de gestión de residuos de Benicàssim, Fobesa, está renovando la totalidad de contenedores del término municipal en 600 islas con el objetivo de impulsar el índice de reciclaje de la localidad. Esta medida permite a la localidad adaptarse así a la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, que obliga a la separación de residuos en origen, así como a la normativa europea en materia de residuos.

Los vecinos podrán apreciar que se ha incorporado en estas islas el de color marrón para residuos orgánicos; es decir, estos nuevos contenedores permitirán separar los restos de la comida, así como pequeños restos vegetales, que en su conjunto suponen casi el 40% de los residuos que se generan en los hogares.

Con la previsión de mejorar los índices de separación en origen por parte de los vecinos y vecinas de la localidad, se seguirá tomando medidas para facilitar la correcta separación de residuos. La instalación de islas de diferentes contenedores, que se seguirá desarrollando durante las próximas semanas, facilita la correcta separación de residuos por parte de la ciudadanía, al encontrarse juntas todas las fracciones de residuos: resto, envases ligeros, papel y cartón y orgánica.

Los contenedores con tapas de distintos colores (azul, amarillo, marrón y gris) no solo hacen más fácil reciclar, sino que también mejoran la eficiencia del sistema global de gestión de residuos. Son una solución práctica para el usuario con beneficios ambientales y operativos.

Reducción de residuos

Se trata de medidas que se están tomando a medio y largo plazo, cuyos datos reflejan que en las ciudades donde ya se está implementando este sistema, consiguen reducir los residuos que se producen.

Cabe destacar que el nuevo contrato de gestión de residuos y limpieza viaria que comenzó el pasado mes de noviembre sigue la planificación prevista para la instauración completa del servicio en base a las leyes vigentes, en el que también se contempla la incorporación de 14 nuevos vehículos de última generación y bajas emisiones para mejorar el servicio, junto con maquinaria moderna como barredoras mecánicas, aspiradoras eléctricas, cubas de baldeo, vehículos auxiliares y lavacontenedores.