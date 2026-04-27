Burriana se convertirá en el jardín más grande de la provincia con 38 Cruces de Mayo

Burriana volverá a florecer del 15 al 17 de mayo con la celebración de sus tradicionales Cruces de Mayo, una fiesta declarada de Interés Turístico Autonómico que llenará las calles de la capital de la Plana Baixa de flores, música, color y ambiente festivo durante todo un fin de semana.

En esta edición, 38 jardines adornarán diferentes puntos de la ciudad, transformando Burriana en el jardín más grande de la provincia. La tradicional plantà de las cruces comenzará el viernes, 15 de mayo, dando inicio a una de las citas más esperadas por las comisiones falleras y por los vecinos.

Las Cruces de Mayo de Burriana son una tradición profundamente arraigada en la ciudad. Aunque históricamente se celebraban el primer fin de semana de mayo, coincidiendo con el Día de la Madre, por tercer año consecutivo las comisiones falleras han aprobado trasladarlas al tercer fin de semana del mes.

Este cambio permite, según el consistorio, evitar el elevado precio de las flores en las fechas habituales y facilitar que las comisiones dispongan de más tiempo para preparar sus monumentos florales.

La concejal de Fallas, Paloma Boix, ha explicado que “volver al tercer fin de semana consolida un cambio para continuar engrandeciendo las Cruces de Mayo y además nos permite que las comisiones falleras puedan disponer de más tiempo para la elaboración de estas singulares muestras artísticas”.

Las cruces, elaboradas tradicionalmente con claveles, estarán acompañadas por grandes jardines florales en los que abundarán las plantas, los colores y los detalles artísticos. Cada comisión fallera será la encargada de confeccionar estas obras, que convierten cada primavera las calles de Burriana en un gran escaparate de arte floral.

Más premios para reconocer el esfuerzo de las comisiones

Una de las principales novedades de las Cruces de Mayo de Burriana 2026 será el incremento de los premios y la creación, por primera vez, de un premio económico para la mejor cruz grande y la mejor cruz infantil de la ciudad.

El Ayuntamiento ha aprobado una modificación de crédito destinada a potenciar los premios falleros, con 3.000 euros adicionales para incentivar la participación y la calidad de estos monumentos florales.

Con este refuerzo presupuestario, se incrementan en 1.300 euros los premios destinados a las cruces grandes y en 1.000 euros los de las cruces infantiles. Además, se establecen premios económicos directos de 450 euros para la mejor cruz grande y 250 euros para la mejor cruz infantil.

Boix ha destacado que “con la creación de estos nuevos premios económicos queremos reconocer de forma tangible el inmenso esfuerzo y la dedicación de nuestras comisiones falleras”. La edil ha añadido que esta medida busca “incentivar la excelencia y asegurar que el arte floral de Burriana siga brillando con la máxima calidad”.

La modificación presupuestaria también contempla un refuerzo al tejido asociativo fallero, con un incremento de 6.000 euros en el convenio con la Federación de Fallas destinado a la Falla Barri Sant Blai, equiparándola al resto de comisiones de la localidad.

Las Cruces de Mayo mantendrán las mismas ubicaciones que las pasadas Fallas 2026, siguiendo el plan de emergencias implantado por el Ayuntamiento de Burriana.

Esta decisión responde a criterios de seguridad, con el objetivo de garantizar las vías de evacuación y permitir el paso de vehículos de intervención en caso de necesidad. La medida ha sido coordinada junto a la Policía Local y fue valorada positivamente en la última Junta Local de Seguridad celebrada en el salón de plenos del consistorio.

Imagen de archivo de una Cruz de Mayo de Burriana. / MEDITERRÁNEO

El origen de las Cruces de Mayo en Burriana

El origen de esta tradición se remonta a la iniciativa de los falleros burrianenses, que quisieron realizar una aportación festiva y artística a la ciudad plantando cruces florales el 3 de mayo, fecha vinculada a la conmemoración de la invención de la cruz por Santa Helena.

El primer documento burrianense sobre las Cruces de Mayo data del 1 de mayo de 1944. Desde entonces, esta celebración ha ido creciendo hasta convertirse en una de las señas de identidad de Burriana.

Cada año, cuando llega el mes de las flores, la ciudad se transforma en un gran jardín donde el clavel se convierte en el gran protagonista. Además, las Cruces de Mayo suponen el pistoletazo de salida para las comisiones falleras, que con su participación simbolizan la continuidad de las próximas fiestas josefinas.