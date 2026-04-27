Compromís votará 'no' a la cuestión de confianza en Almenara pero descarta una moción de censura

Compromís per Almenara votará en contra de la cuestión de confianza planteada por la alcaldesa, Estíbaliz Pérez (PSOE), en un pleno que tendrá lugar este miércoles, pero descarta de manera explícita la posibilidad de impulsar una moción de censura. Así lo decidió este lunes en una asamblea en la que analizaron el contexto político del municipio y las posibles consecuencias de cada escenario.

El portavoz del grupo municipal, Quique Castelló, señala que la coalición no está dispuesta a facilitar lo que considera un uso interesado de los mecanismos legales por parte del gobierno local: «Si la alcaldesa quiere retorcer la ley para aprobar las cuentas sin hablar con nadie, que lo haga, pero lo hará sola. Compromís no aprovechará esta situación para ganar la alcaldía por una carambola legal, porque tenemos principios».

"No todo vale para gobernar"

Castelló insiste en que la negativa de Compromís (con cuatro concejales) a promover una moción de censura junto al PP (con tres) responde a una cuestión de coherencia ideológica y no a una falta de iniciativa política. Recalca que "no todo vale para gobernar" y que su formación mantiene una línea política clara, incluso en escenarios que podrían resultar estratégicamente favorables. A su juicio, la alcaldesa es plenamente consciente de que no dispone de los apoyos necesarios en el pleno municipal, motivo por el cual recurre a la cuestión de confianza como un mecanismo para desbloquear la aprobación de los presupuestos "sin negociación previa".

Desde Compromís, esta estrategia supone una práctica que califican de "antidemocrática", al evitar el debate político y la búsqueda de consensos. Consideran que se trata de un "atajo" institucional que permite sacar adelante las cuentas municipales sin tener que escuchar a la oposición ni atender a las demandas de la ciudadanía representada en el pleno.

La coalición también dirige críticas hacia la alcaldesa socialista, a quien acusan de intentar aprobar unos presupuestos "sin respaldo político suficiente, gobernando en minoría y de espaldas" a la corporación municipal. Y subrayan que, aunque pueda superar el trámite administrativo, ha perdido el respaldo social y político necesario para dotar de legitimidad a sus decisiones. "Podrá tener unos presupuestos, pero no tendrá la legitimidad de la mayoría", sostienen.

Evolución de la legislatura

Asimismo, Castelló ha puesto el foco en la evolución de la legislatura desde las últimas elecciones municipales, señalando que, en su opinión, la alcaldesa no ha querido reconocer el resultado de las urnas ni explorar la posibilidad de articular un gobierno progresista en el municipio de Almenara. Según ha indicado, la falta de diálogo durante los últimos tres años evidencia una actitud que califican de electoralista, orientada a mejorar su imagen pública de cara a los próximos comicios.

En este contexto, Compromís interpreta la cuestión de confianza como una maniobra política destinada a escenificar acción de gobierno a poco más de un año de las elecciones. “La confianza se gana con hechos, no con amenazas”, ha afirmado Castelló, quien ha concluido que la única vía legítima para aprobar los presupuestos pasa necesariamente por la negociación y el acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas.

Parecer del PP

Por otra parte, el Partido Popular de Almenara, que cuenta con tres concejales en el pleno municipal, ha iniciado una ronda de reuniones internas para analizar la situación y determinar su posicionamiento estratégico. Estos encuentros, que comenzaron el lunes y continúan durante la jornada del martes, tienen como objetivo evaluar las distintas opciones disponibles ante el nuevo escenario político.

El voto en contra de la cuestión de confianza abre formalmente la posibilidad de presentar una moción de censura, aunque Compromís ya la ha rechazado públicamente. Además, si esta no se materializa en el plazo establecido, las cuentas municipales correspondientes a 2026 quedarían automáticamente aprobadas. Este contexto sitúa al Partido Popular en una posición clave, ya que su decisión puede resultar determinante para el desenlace del proceso político en el municipio.

De este modo, Almenara atraviesa un momento de alta tensión política, en el que las decisiones de los distintos grupos municipales no solo definirán la aprobación de los presupuestos, sino también el equilibrio de poder en el tramo final de la legislatura.