Dormir en una abadía medieval: la joya turística de Castellón que busca abrirse al mundo

La idea es tan sugerente como estratégica: convertir una antigua casa abadía integrada en la muralla medieval en alojamiento turístico para atraer visitantes en plena temporada alta. Un espacio rehabilitado con criterios arquitectónicos de primer nivel, premiado y capaz de ofrecer una experiencia singular en el interior de una fortaleza histórica.

El Ayuntamiento de un pequeño pueblo de Castellón ha impulsado el arrendamiento de su Casa Abadía, situada en la calle Iglesia, con carácter de urgencia. El objetivo es claro: paliar la escasa oferta de alojamiento en el municipio —donde apenas existe un hostal— y aprovechar el tirón turístico, especialmente ante la previsión de alta demanda este verano y eventos excepcionales como el eclipse solar de agosto, que ya ha disparado reservas y precios en otros puntos de la provincia.

Se trata de Portell, en la comarca de Els Ports, que cuenta con una población censada de 155 habitantes según el INE del 2025. En los pliegos, el consistorio justifica esta urgencia por “la inexistencia de oferta suficiente de alojamiento turístico”, una carencia que “limita gravemente la llegada de visitantes” y reduce las oportunidades económicas locales.

Mapa de la ubicación de Portell de Morella, Castellón.

La puesta en marcha de esta vivienda turística se considera “una actuación estratégica y prioritaria” para dinamizar la actividad y contribuir incluso a fijar población, como destaca el alcalde, Álvaro Ferrer.

Imagen de la casa abadia y la torre medieval. / MEDITERRÁNEO

De hecho, cualquier demora puede suponer “la pérdida de oportunidades vinculadas a la próxima temporada turística”, con el consiguiente perjuicio para un municipio de pequeño tamaño y recursos limitados. Sin embargo, el proyecto ha tropezado en su primer intento: la licitación para gestionar el inmueble ha quedado desierta. El proceso no ha encontrado interesados.

Intensa rehabilitación

El inmueble, no obstante, reúne argumentos de peso y actualmente dispone de cuatro apartamentos dobles con baño. La Casa Abadía forma parte del conjunto del castillo, declarado Bien de Interés Cultural, y ha sido objeto de una profunda rehabilitación tras décadas de abandono. La intervención, que se prolongó durante años, permitió recuperar una construcción doméstica adosada a la muralla y a una de sus torres, que presentaba graves problemas estructurales.

Otra imagen del exterior de la casa abadía rehabilitada. / Ajuntament de Portell

El proyecto arquitectónico, realizado por Antonio García Blay y José Antonio Ruiz Suaña, apostó por conservar el carácter histórico del conjunto mientras se adaptaba a un uso contemporáneo. En el exterior, se ha mantenido la estética vernácula, mientras que el interior incorpora una nueva estructura de madera que organiza los espacios y define las estancias. La apertura de un patio interior ha permitido dotar de luz y ventilación al edificio y reforzar la lectura diferenciada entre la construcción original y la intervención.

Otra de las imágenes del inmueble ya rehabilitado. / Ajuntament de Portell

El resultado es un alojamiento con capacidad para ocho personas, además de un pequeño apartamento y espacios vinculados al uso público del recinto. Una propuesta que ha sido reconocida por el Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunitat Valenciana, que premió la actuación por su calidad y su integración en el patrimonio.

Publicación del Colegio de Arquitectos de la Comunitat Valenciana

La rehabilitación también ha puesto el foco en la sostenibilidad, con el uso de materiales de proximidad y baja huella de carbono, así como la conexión a una red de calor municipal basada en biomasa.

Con estos mimbres, el Ayuntamiento confiaba en atraer a gestores interesados en explotar turísticamente el edificio. La ausencia de ofertas obliga ahora a replantear la estrategia. El consistorio ya trabaja en nuevas alternativas para sacar adelante una iniciativa que aspira a convertir patrimonio histórico en motor económico.