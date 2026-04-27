La Vall logra una ayuda de dos millones de euros para crear un centro pionero para niños de 0 a 3 años

La Vall d'Uixó creará un centro de recursos para la infancia acompañada (CRIA) después de lograr el Ayuntamiento una subvención de 1.938.176 euros concedida por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y el Fondo Social Europeo. Se trata de un proyecto innovador y pionero que permitirá al Ayuntamiento poner en marcha un nuevo recurso municipal destinado a reforzar el acompañamiento a las familias y la atención a la infancia durante los primeros años de vida.

El futuro CRIA nacerá con la vocación de convertirse en un centro de referencia para la infancia acompañada, especialmente centrado en la etapa de 0 a 3 años, un periodo considerado clave para el desarrollo emocional, cognitivo y social de los niños. El programa tendrá una duración inicial de tres años y estará orientado a promover los buenos tratos, el apego seguro, la neuroprotección y la prevención de posibles situaciones de riesgo desde las edades más tempranas.

La importancia de este proyecto radica también en su carácter excepcional. La Vall d’Uixó es el único municipio de menos de 50.000 habitantes de toda España que ha conseguido esta subvención, lo que sitúa a la ciudad como referente en el impulso de políticas públicas de cuidados, prevención y acompañamiento a las familias desde una perspectiva comunitaria.

El concejal de Servicios Sociales, Jorge Marqués, ha dado a conocer este lunes la subvención que ha conseguido el Ayuntamiento de la Vall. / Mediterráneo

"Que nadie quede atrás"

El concejal de Servicios Sociales, Jorge Marqués, ha destacado que este logro posiciona a la Vall "como un pueblo que está apostando por políticas comunitarias de cuidados y prevención para que nadie quede atrás”. En este sentido, ha señalado que la puesta en marcha de este centro supone “una muy buena noticia para la Vall”, ya que permitirá mejorar y fortalecer el trabajo preventivo dirigido a familias y menores de entre 0 y 3 años.

El nuevo Centro de Recursos para la Infancia Acompañada integrará diferentes ámbitos de intervención —social, sanitario, educativo y familiar— con el objetivo de ofrecer una atención más completa, coordinada y cercana. El recurso será universal, gratuito y accesible para todas las familias del municipio, que podrán recibir formación, información, orientación y apoyo para mejorar sus competencias parentales y afrontar con más herramientas la crianza en los primeros años de vida.

1.300 niños de 0 a 3 años

Actualmente, la Vall cuenta con alrededor de 1.300 niños de 0 a 3 años, una franja de edad a la que se dirigirá especialmente este nuevo servicio. El Ayuntamiento subraya que actuar en esta etapa permite prevenir dificultades futuras, reforzar los vínculos familiares y acompañar a madres, padres y cuidadores en un momento decisivo para el crecimiento de los niños y niñas.

El futuro CRIA ampliará y reforzará la atención que actualmente se presta desde los Servicios Sociales municipales, incorporando más profesionales y nuevas acciones específicas. Entre ellas figuran talleres y actividades de psicomotricidad, logopedia, psicología, crecimiento emocional, apego seguro, orientación familiar en crianza, bienestar infantil y un espacio de ludoteca.

Marqués ha explicado que el objetivo es “fortalecer los vínculos familiares con una red de apoyo comunitaria para que los niños, desde que nacen, puedan crecer de forma segura, con felicidad y autoestima”. “Eso es también construir un pueblo con futuro”, ha afirmado el concejal.

Al tratarse de un programa impulsado por el Gobierno de España, el proyecto será evaluado durante su desarrollo con el fin de comprobar los resultados de este modelo de intervención. La intención es que la experiencia de la Vall d’Uixó pueda servir como referencia y, en el futuro, ser replicada en otros municipios.