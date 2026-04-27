Onda forma a 25 jóvenes en comercio, logística y almacén para impulsar su inserción laboral

La agencia de empleo municipal Onda Inserta ha dado inicio a un nuevo programa formativo centrado en las Actividades de Comercio, Logística y Almacén, reforzando la apuesta del Ayuntamiento por la formación útil y orientada a la inserción laboral real como principal herramienta para mejorar la empleabilidad en el municipio.

Este curso, que se extenderá hasta el 1 de junio, cuenta con un total de 25 plazas cubiertas. La iniciativa está dirigida específicamente a jóvenes de entre 16 y 30 años que se encuentran inscritos en el Plan de Garantía Juvenil, un colectivo prioritario para el Ayuntamiento en su objetivo de facilitarles un primer acceso al mercado laboral.

Durante las 120 horas de duración del programa, que se imparte en horario de mañanas, los alumnos adquirirán conocimientos multidisciplinares. El calendario del curso está estructurado en diversos módulos que abarcan desde la empleabilidad y las competencias digitales para el empleo hasta áreas más técnicas como actividades auxiliares de comercio, logística y almacén, y la obtención del certificado de Manipulador de Alimentos.

Entre los programas integrados más destacados, el curso incluye formación teórica y práctica para el manejo de carretillas, una de las competencias más demandadas actualmente por el tejido empresarial e industrial de Onda y su entorno. Al respecto, el concejal de Empleo e Innovación de Onda, Vicent Bou, ha señalado: “Tenemos claro que la mejor inversión es la que hacemos en la formación de nuestros jóvenes”.

En este sentido, ha añadido: “Queremos que los ondenses tengan a su disposición todas las herramientas para ser competitivos y que puedan cubrir las vacantes que demandan las empresas de nuestro municipio”.

Apuesta por la juventud y los espacios formativos

Cabe destacar que esta formación específica, diseñada para facilitar la inserción laboral en el entorno productivo y comercial de Onda, aprovecha al máximo las instalaciones municipales.

Las clases se desarrollan en el Salón de Actos del Centro de Formación y Empleo Monteblanco, mientras que las sesiones específicas de competencias digitales se impartirán en el aula de informática de la Casa de la Cultura, garantizando así que los jóvenes dispongan de los mejores recursos técnicos y de un entorno adecuado para su aprendizaje y preparación profesional.