El pueblo medieval de Castellón que crece con vecinos de todo el mundo ideal para una escapada: "Parece de otra época"

En el interior de Castellón, no lejos de la costa pero lejos del bullicio de los destinos más masificados, Cervera del Maestre se levanta en la falda de su castillo como uno de esos pueblos que conservan la esencia de las escapadas rurales auténticas. Situado en la comarca del Baix Maestrat, en la sierra de la Vall d’Àngel y junto a la Rambla de Cervera, este municipio de montaña se distribuye entre calles estrechas, empinadas e irregulares que se adaptan a las laderas del monte y dibujan un casco antiguo de aire medieval.

Su gran símbolo es el Castillo de Cervera del Maestre, una fortificación de origen árabe construida en el siglo XI. Hoy se encuentra en ruinas, pero todavía impresiona por la amplitud de su recinto amurallado y, sobre todo, por las vistas que ofrece: desde lo alto se divisan panorámicas del litoral y del interior del Maestrat. La historia del castillo está ligada a la Orden de San Juan del Hospital y, más tarde, a la Orden de Montesa. La tradición popular añade además un punto de misterio: se cuenta que fue hogar de un dragón y que esconde un gran tesoro.

Pero Cervera del Maestre no se agota en su castillo. Pasear por su casco antiguo permite descubrir rincones de arquitectura medieval, la Iglesia de la Asunción, la torre campanario hexagonal y la antigua lonja medieval del siglo XIV, vinculada en su origen al comercio de la lana, una actividad que tuvo gran peso en la economía de la zona. También destaca el Molí de l’Oli, un antiguo molino convertido en museo y centro de interpretación dedicado al aceite, declarado Bien de Interés Cultural.

El aceite es, precisamente, una de las claves del paisaje de Cervera. El entorno agrícola está dominado por olivos, muchos de ellos milenarios, dentro del llamado Territorio Sénia, una zona que reúne miles de árboles monumentales repartidos entre municipios de Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana. La agricultura de secano, con el olivo, el algarrobo y el almendro como protagonistas, sigue formando parte de la identidad local, junto a la ganadería avícola y porcina.

Imagen panorámica de la población / Mediterráneo

Otro de los atractivos del municipio es su red de rutas. Entre las propuestas para recorrer el término aparecen itinerarios como la Ruta Romana, la Ruta de la Piedra en Seco o la Ruta de los Olivos Milenarios, además de caminos como el Colomer, la Rourera o el Mas d’en Perelas. También existen recorridos para bicicleta, como els Cigronets, el Barranc Fondo o la Perdiguera.

En los últimos años, este pequeño pueblo ha llamado la atención por otro motivo: su capacidad para atraer nuevos vecinos. Después de décadas de descenso poblacional, llegó a su mínimo en 2020, con 557 habitantes, y desde entonces empezó a recuperarse -dos años después ya contaba con 593, siendo ocho de ellos menores de 16 años-. En una localidad de poco más de medio millar de vecinos, alrededor de un 30% procede de otros países, con vecinos llegados de distintos puntos de Europa, América e incluso Asia.

A esa mezcla de historia, paisaje y vida de pueblo se suma una gastronomía con platos como el arròs en vaquetes, el tombet de bou o la paella valenciana al estilo de Cervera. En la parte dulce destacan los pastissets de calabaza o chocolate, los rollets de aguardiente y las coquetes de panoli.

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Con fiestas como San Sebastián en enero, las Jornadas Medievales en julio, las patronales de agosto, la Virgen de la Costa en septiembre o la Fira de Nadal en diciembre, Cervera del Maestre conserva tradiciones, fuego, dragones y vida local durante todo el año. Un balcón del Maestrat que combina castillo, olivos, rutas y calma como vemos en el anterior vídeo compartido por el perfil de viajes @camaraenruta. "Parece de otra época", destacan en una publicación que se ha viralizado en redes sociales.