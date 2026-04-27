El refugio-escuela del Penyagolosa toma impulso, tras un parón de año y medio, y estará listo en verano

Novedades en el refugio-escuela de Sant Joan de Penyagolosa, una instalación pionera en la Comunitat Valenciana. Tras más de un año y medio de parón, la empresa constructora, la zaragozana Prames, ha reanudado los trabajos, lo que sitúa ahora el horizonte en la finalización de la obra: si se cumplen los plazos, estará terminada este mismo verano.

La actuación, impulsada por la Generalitat Valenciana, quedó paralizada en septiembre de 2024 para introducir mejoras en el proyecto inicial. Esa revisión obligó a modificar el contrato, elevar el presupuesto de los 852.176 euros previstos en la adjudicación inicial hasta cerca de un millón de euros, y a fijar un nuevo plazo de ejecución de cuatro meses desde la reactivación. Sin embargo, el acceso a la zona se complica durante los meses de invierno debido a la nieve, las bajas temperaturas y el viento, lo que obligó a retrasar la reanudación de los trabajos hasta la llegada de la primavera, como ya avanzó Mediterráneo en octubre.

Ese escenario es el que se abre ahora. Con las obras ahora de nuevo ya en marcha, el calendario empieza a concretarse en este enclave situado junto al santuario de Sant Joan, en Vistabella del Maestrat, a los pies del Penyagolosa.

Galería: Las imágenes del nuevo refugio escuela del Penyagolosa / Mediterráneo

Se trata de la montaña más alta de Castellón, conocida como el techo de Castellón. Alcanza una altitud de 1.813 metros y es una cumbre importante y un referente cultural dentro del Parque Natural del Penyagolosa.

La Conselleria justificó la paralización de las obras en la necesidad de «mejorar las prestaciones» del inmueble, como la ampliación de la red eléctrica, la renovación del sistema de agua y el refuerzo del saneamiento, con el objetivo de dotar al edificio de una mayor eficiencia y funcionalidad.

El refugio-escuela está llamado a ser una instalación de referencia en la Comunitat Valenciana. El proyecto se inició en junio de 2021, durante el gobierno del Botànic y bajo la conselleria que entonces dirigía Vicent Marzà. El diseño prevé una planta baja con cocina, comedor y un espacio polivalente para talleres o actividades formativas. En la planta superior se ubicarán dos dormitorios con capacidad para unas 50 personas, zonas de baños, duchas, vestuarios y un vestíbulo con taquillas.

El proyecto combina el uso como alojamiento de montaña con una vertiente formativa y deportiva, orientada a la tecnificación y a la formación en disciplinas vinculadas al medio natural. Además, el espacio tendrá un papel en la divulgación ambiental, con actividades dirigidas a centros educativos, clubes y colectivos. En este ámbito, la Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana ya ha trabajado en la coordinación de futuras acciones junto al ayuntamiento y el parque natural.

Santuario de Sant Joan

Junto al refugio-escuela se encuentra el santuario de Sant Joan de Penyagolosa. En diciembre de 2025, el pleno del Consell autorizó el convenio marco entre la Generalitat, la Diputación y el obispado de Segorbe-Castellón para la instalación de infraestructuras destinadas a garantizar el acceso de suministros básicos.

Foto de archivo de las obras en el santuario de Sant Joan de Penyagolosa. / Mediterráneo

Este acuerdo se enmarca en el convenio suscrito por estas tres instituciones para la recuperación y rehabilitación de este conjunto arquitectónico protegido como BIC y monumento histórico-artístico.