Segorbe siembra conciencia ambiental entre los escolares con el certamen del Día del Árbol
El Teatro Serrano acoge la entrega de premios de un concurso literario en el que han participado 93 redacciones de alumnado de quinto de Primaria
El Teatro Serrano de Segorbe ha acogido este lunes la entrega de premios del certamen literario con motivo del Día del Árbol, que se ha llevado a cabo por parte de la alcaldesa, M.ª Carmen Climent, y el concejal de Medio Ambiente, Vicente Hervás.
El acto de entrega de los galardones, que ha contado con más de un centenar de alumnado segorbino, ha premiado seis trabajos por su creatividad, originalidad, calidad literaria y artística, de entre un total de 93 redacciones.
En este concurso participa alumnado de quinto de Primaria de los centros educativos de Segorbe CEIP Pintor Camarón, Colegio Seminario Menor Diocesano y Colegio La Milagrosa.
De entre ellos, el primer premio, dotado con 75 euros y diploma, ha sido para Salomé Gallego Deossa con su pieza La niña y el zorro, y los ganadores de los cinco premios valorados en 25 euros y diploma han sido Rosa Rodríguez Gras, con su obra De la limusina al parque; Martín García Navarro, con su obra El árbol que contaba cuentos a los animales; Alberto Tort Vendrell, con su obra El secreto del pequeño árbol; Delia Romero Sales, con su obra Cuidar la naturaleza (poema); y María Soriano López, con su obra El viejo árbol.
Tras el acto de entrega de galardones, alumnado del ciclo superior de Gestión Forestal y Medio Natural, de la asignatura Módulo Técnicas de Educación Ambiental del IES Alto Palancia, ha preparado actividades dirigidas a los escolares, de temática medioambiental.
La alcaldesa y el concejal de Medio Ambiente han dado la enhorabuena a todos los participantes en la muestra y han querido hacer hincapié en la relevancia de cuidar la naturaleza, objetivo en torno al que giran los actos preparados por el Ayuntamiento en conmemoración del citado día.
Por su parte, Trinidad Hernández Selma, que ha formado parte del jurado junto a José Ramón Pascual Vera y Mónica Ibáñez Escrig, profesorado de Primaria, ha puesto en valor la necesidad de formar a los jóvenes en el compromiso con el medioambiente y la importancia de su cuidado.
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