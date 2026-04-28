El absurdo de la pesca del atún rojo en Castellón: una embarcación captura en un día la cuota permitida en un año, 520 kilos

La temporada de pesca del atún rojo ha comenzado esta semana para la flota artesanal autorizada, que utiliza anzuelo en línea de mano, con un balance inicial que refleja tanto la abundancia del recurso como las limitaciones del sistema de cuotas.

En Vinaròs, donde operan nueve embarcaciones con licencia específica, solo tres salieron a faenar en la jornada inaugural del lunes. En total, capturaron nueve ejemplares que alcanzaron un peso conjunto de 700 kilogramos.

El dato más destacado lo protagonizó la embarcación Nuevo José María, que logró capturar prácticamente la totalidad de su cuota (520 kilos) en un solo día. Tras agotar su cupo, el barco no pudo volver a salir al día siguiente a por esta especie y tuvo que cambiar de modalidad pesquera.

Las otras dos embarcaciones que iniciaron la campaña sí continuaron faenando el martes en busca de nuevas capturas dentro de sus límites asignados.

Cabe recordar que, pese al incremento del 19,3% aprobado para el Atlántico Oriental y el Mediterráneo por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico (ICCAT), que fija un total de 48.403 toneladas para el periodo 2026-2028, la distribución nacional no ha variado. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha optado por prorrogar las cuotas del trienio anterior, manteniendo en 520 kilos el límite por embarcación artesanal.

Una situación que, según el sector, sigue dificultando la rentabilidad de una pesquería tradicional, en la que el esfuerzo y los costes no siempre se ven compensados por el volumen autorizado de capturas.