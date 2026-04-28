Una asociación de Vinaròs lleva al Síndic de Greuges el conflicto con el Ayuntamiento por cancelar unas jornadas contra el acoso escolar
Vinacae denuncia el bloqueo del programa Trenquem el Silenci, previsto por el Día Internacional contra el Acoso Escolar, mientras que el Ayuntamiento defiende que se trató de un "malentendido" competencial
La asociación Vinacae, que trabaja contra el acoso y el ciberacoso en las aulas, ha anunciado que elevará una queja formal ante el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana tras denunciar el bloqueo de su programa de prevención del acoso escolar en Vinaròs, que estaba previsto precisamente con motivo del Día Internacional contra el Acoso Escolar. La entidad considera que la actuación municipal ha impedido desarrollar una iniciativa dirigida a cientos de alumnos y familias.
En un comunicado, el colectivo aseguró que el proyecto Trenquem el Silenci, previsto en torno al Día Internacional contra el Acoso Escolar, ha quedado paralizado por causas administrativas que califica de “falta de rigor técnico”. Según la organización, la iniciativa iba a beneficiar a más de 500 estudiantes mediante acciones de sensibilización, prevención y apoyo frente al acoso y el ciberacoso.
La entidad sostiene que había completado la planificación del programa, incluyendo reuniones con áreas municipales, diseño de materiales y coordinación con centros educativos, y también responde a los argumentos esgrimidos por la alcaldesa, Maria Dolores Miralles, en el pasado pleno, en las que, según denuncian, se ha tratado de reducir su papel a una simple entidad privada. Frente a ello, la organización reivindica su impacto social, recordando que en lo que va de año ha atendido a más de 3.000 personas en Vinaròs y la comarca sin coste para las arcas públicas.
El presidente de la entidad, Javier Buj, ya expuso la situación durante el turno de intervención ciudadana en el pleno ordinario de abril, donde criticó la “falta de voluntad política” y advirtió de una pérdida de confianza entre las familias. Asimismo, calificó lo ocurrido como una “negligencia en el deber de protección” hacia los menores y planteó la posibilidad, ahora confirmada, de recurrir al Síndic de Greuges.
Cuestión competencial
Por su parte, la alcaldesa, Maria Dolores Miralles, defendió en el pasado pleno la actuación del Ayuntamiento y negó que se hubiera prohibido la actividad, apuntando a un “malentendido”. Según explicó entonces, estas jornadas estaban impulsadas por una entidad privada y previstas en horario lectivo, por lo que su organización correspondería a los propios centros educativos, bajo la supervisión de la Generalitat Valenciana.
Miralles insistió que el consistorio no puede asumir tareas de coordinación en horario escolar ni responsabilidades organizativas o legales vinculadas a este tipo de iniciativas. En este sentido, indicó que la asociación podría haber trasladado directamente su propuesta a los centros educativos para llevar a cabo estas jornadas.
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