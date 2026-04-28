Benicàssim pide la Cruz al Mérito para el policía que se jugó la vida en el rescate del menor ahogado

Dos intervenciones al límite de la Policía Local de Benicàssim en emergencias extremas han derivado en el inicio de sendos reconocimientos oficiales por la gravedad de los hechos y la actuación de los agentes en situaciones donde cada segundo resultó decisivo. La más extrema llevó a un policía a lanzarse al mar con bandera roja y fuerte oleaje para intentar rescatar al menor de 16 años que falleció tras un ahogamiento entre Els Terrers y Torre Sant Vicent en Semana Santa. La otra permitió salvar la vida de un hombre que sufrió una parada cardiorrespiratoria en un restaurante gracias a la rápida intervención con RCP y desfibrilador, tal y como relató la concejala de Seguridad, Isabel Cuadros, en el último pleno ordinario.

El caso de mayor impacto corresponde al rescate del adolescente. El agente fue el primero en adentrarse en el agua al recibir el aviso de la familia, en una tarde marcada por el temporal y con condiciones muy adversas en el mar. La intervención implicó un riesgo directo para su propia vida, un extremo que ha llevado al Ayuntamiento a iniciar el expediente para proponer la concesión de la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo.

Mientras el policía trataba de alcanzar al menor, otro agente coordinó desde el espigón la actuación del resto de equipos de emergencia, facilitando la localización del punto de rescate pese a la dificultad del oleaje. En el operativo participaron también el servicio de salvamento y socorrismo, personal sanitario y varios ciudadanos que se encontraban en la zona.

El menor fue finalmente rescatado con la ayuda del dispositivo desplegado y ambos fueron sacados del mar por el socorrista en moto acuática. Ya en la arena, varias sanitarias que se encontraban en la playa colaboraron en las maniobras de reanimación junto al resto de efectivos. Los trabajos de RCP permitieron recuperar inicialmente las constantes del joven, que fue trasladado con vida al Hospital General de Castellón. Sin embargo, el adolescente falleció finalmente pese a todos los intentos por salvarlo.

Una actuación decisiva para salvar una vida

El segundo expediente parte de una actuación muy distinta, pero igualmente crítica. Una patrulla acudió tras un aviso del 112 por un hombre que comenzó a encontrarse mal después de comer en un restaurante de la localidad.

A su llegada, los agentes encontraron al varón en parada cardiorrespiratoria e iniciaron de inmediato las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Uno de ellos se dirigió al vehículo policial para recoger el desfibrilador DESA, mientras el otro continuaba con la asistencia.

La rapidez en la intervención permitió recuperar el pulso del afectado antes de la llegada de los servicios sanitarios, en una actuación que resultó determinante para salvarle la vida.

Ambos casos reflejan la intervención de la Policía Local en escenarios de máxima gravedad, en coordinación con el resto de efectivos de emergencias, donde la capacidad de reacción y la aplicación de los protocolos marcan la diferencia.