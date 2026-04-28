Burriana adjudica la creación de un censo canino genético por 120.947 euros

El Ayuntamiento de Burriana ha formalizado la adjudicación a la empresa ADN Canino SL para la puesta en marcha del servicio de creación, gestión y mantenimiento del Censo Canino Municipal mediante el genotipado de los animales. El contrato, con una duración inicial de dos años prorrogables, incluye desde la obtención del perfil genético por saliva hasta el análisis de las deyecciones abandonadas en la vía pública para identificar a los propietarios responsables.

La adjudicación se ha cerrado por un presupuesto máximo de 120.947,37 euros. No obstante, la implantación apenas supondrá un desembolso directo para las arcas municipales en su fase principal, ya que 84.700 euros serán asumidos por la mercantil Fobesa a través de una reestructuración de las mejoras de su contrato de limpieza viaria. Gracias a esta inversión de Fobesa, los seis primeros meses para aquellas personas interesadas en darse de alta en el censo serán gratuitas. El consistorio, por su parte, autoriza un gasto de 10.321,91 euros para el presente ejercicio 2026. Los precios unitarios establecidos incluyen 37,85€ por alta de genotipado, 31,77€ por extracción y cotejo de ADN en heces y un coste de mantenimiento del software de 312,10€ anuales.

Como mejoras sin coste para el Ayuntamiento, la adjudicataria ofrece una bolsa de 200 altas de genotipado gratuitas y otras 200 analíticas de heces durante la vigencia del servicio. Para la ejecución, la empresa dispondrá de un equipo técnico especializado con coordinadores, biólogos y técnicos informáticos, además de contar con un laboratorio especializado para procesar las muestras biológicas.

La creación de este censo genético permitirá una mayor protección de las mascotas frente a pérdidas, robos o abandonos, otorgando tranquilidad a los propietarios al contar con una «huella genética» única que facilita la devolución del animal a casa incluso si se le ha retirado el chip. Asimismo, el sistema actúa como elemento disuasorio ante casos de maltrato o abandono, al poder identificar de forma inequívoca al propietario responsable.

El concejal de Vía Pública, Mario Trullen, ha manifestado que “con la puesta en marcha de este censo genético damos un paso decisivo para mejorar la limpieza y la convivencia en nuestras calles”. Trullen ha añadido, además que “este mecanismo supone una herramienta de concienciación para que los dueños de perros asuman su responsabilidad, sabiendo que ahora contamos con la tecnología necesaria para identificar comportamientos incívicos que perjudican a toda la ciudadanía”.