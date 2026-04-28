Un castillo de Castellón revive su rendición medieval de hace ocho siglos con la llegada de los templarios

El castillo de Xivert volvió a viajar este martes al siglo XIII para revivir uno de los episodios clave de sus orígenes: la rendición de la fortaleza ocupada por los moriscos y la llegada de los templarios, fechada el 28 de abril de 1234.

El recinto se convirtió, un año más, en escenario de una recreación histórica que acerca a los escolares la memoria de un territorio marcado por el paso de distintas culturas.

Un total de 161 alumnos de quinto y sexto de Primaria de los dos centros educativos de Alcalà de Xivert, el CEIP La Mola y el CEIP Lo Campanar, participaron en esta actividad didáctica, que transforma el patrimonio local en una auténtica aula al aire libre. A los pies del castillo, los estudiantes no solo escucharon la historia: la representaron y la vivieron en primera persona.

Otra foto de la recreación de la rendición del castillo. / Mediterráneo

La iniciativa gira en torno a una dramatización histórica escrita y dirigida por Rafael Ronchera, responsable de la Col·lecció Museogràfica d’Arqueologia Gaspatxera, en la que se escenifica la rendición del castillo y el cambio de etapa que supuso la llegada templaria. A través de la representación, los escolares se acercan a los orígenes de la población y comprenden mejor la importancia de este enclave en la historia local.

La concejala de Educación, María Agut, destacó que este tipo de actividades permiten que los niños y niñas aprendan que la localidad “ha estado marcada por el paso de distintas culturas” y conozcan mejor su propia historia.

10 años desde su primera edición

La recreación cumple este año diez años desde su primera edición y se ha consolidado como una cita educativa y patrimonial, solo interrumpida durante los ejercicios afectados por las restricciones de la pandemia. Una década después, el castillo de Xivert sigue rindiéndose simbólicamente para que las nuevas generaciones entiendan de dónde vienen.