Fiestas de Santa Quitèria 2026: Almassora prepara más de 150 actos

El Ayuntamiento de Almassora ultima ya los preparativos para las fiestas patronales en honor a Santa Quitèria 2026, que contarán con una programación oficial con más de 150 actos pensados para todos los públicos y edades. Música, tradición, actividades infantiles, gastronomía, festejos taurinos y actos religiosos conforman un calendario que volverá a llenar de ambiente festivo las calles del municipio.

El concejal de Fiestas, Arturo Soler, ha señalado que se ha trabajado, junto a la Junta Local de Fiestas, que preside Santiago López, para confeccionar una agenda variada y participativa. “Hemos preparado unas fiestas pensadas para todos, donde cada vecino encuentre actos con los que disfrutar y sentirse identificado. Santa Quitèria representa la identidad de Almassora y queremos vivirla con intensidad, respeto y convivencia”, ha indicado el edil.

La programación arrancará el viernes 8 de mayo, a las 22.00 horas, con la presentación oficial de la reina de las fiestas 2026, Martina Caparrós Mezquita, y las damas: Beatriz Alcaide Ahís, Marta Curic Vega, Belén Zafrilla Piñero y Diana Zafrilla Piñero. Actuará como mantenedor el director del audiovisual Sergi González.

El sábado 9 tendrá lugar, a las 17.00 horas, la cabalgata del Pregón, que transcurrirá por el itinerario de costumbre; avenida José Ortiz y las calles San Luis, Santa Quitèria, San Marcos, San Ramón y Trinidad.

El domingo 10 arrancará con el tradicional volteo de campanas y, a las 08.30 horas, será la reunión de romeros y de vehículos engalanados en la plaza de la iglesia de la Natividad. Se procederá al reparto de cintas y pañuelos a los romeros durante el trayecto y en los puntos habituales. La recaudación de la venta se donará íntegramente a la Asociación Española Contra el Cáncer de Almassora.

A las 09.00 horas, arrancará la romería a la ermita de Santa Quitèria, presidida por el párroco de la Iglesia de la Natividad de Nuestra Señora Juan Ángel Tapiador Navas, que estará acompañado por la corte de honor de la Mare de Déu del Roser y Santa Quitèria, la reina y la corte de honor, el clero y las autoridades municipales, con la alcaldesa, María Tormo, al frente. En las inmediaciones de la ermita, se ofrecerá a los romeros rotllet y copeta. Todos los vehículos engalanados recibirán un distintivo de la romería y habrá actividades infantiles.

A las 12.00 horas, se celebrará la misa en la ermita y, a las 14.00 horas, habrá paella monumental patrocinada por CaixAlmassora. A las 18.00 horas, será el regreso, acompañando a la patrona hasta la iglesia de San José. A continuación, se formará la procesión para trasladarla a la iglesia del Santísimo Cristo del Calvario por las calles Santa Quitèria y Virgen del Rosario. A su paso, se encenderán las tradicionales hogueras.

Esclat de Festa y arranque taurino

La agenda festiva se retomará el viernes 15 con la inauguración, a las 18.30 horas, de la exposición Enrique Agut, color d’una vida, en el Espai Mercat. También se abrirán al público, a las 19:00 horas, la muestra Recordar para no olvidar en el salón de Els Llauradors de CaixAlmassora y, a las 19:30 horas, la exposición La raíz de la memoria. 30 años en el Mediterráneo del pintor mexicano afincado en Castellón Jerónimo Uribe.

A las 20.00 horas, se abrirá el mesón del vino y, a las 00.00 horas, será el Esclat de Festa en la plaza Mayor y, a las 03.00 horas, se inaugurará el recinto de fiestas.

El sábado 16 de mayo comenzará el cartel taurino con el tradicional encierro de seis toros cerriles de Carmen Valiente, seguido por la exhibición del primer bou del poble. Durante la semana se sucederán las entradas de vacas, exhibiciones vespertinas y emboladas nocturnas.

El cartel está conformado por 15 astados, tal y como se informó días atrás. Las actividades taurinas se completan con las entradas de vacas al mediodía; el encierro infantil de carretones el sábado 16, tras la tarde taurina; las vacas enfundadas, el viernes 22, a las 01:00 horas; las trashumancia urbana de ganado mestizo por la calle San Vicente, el sábado después de los bous de la tarde, que está patrocinada por la Asociación de Peñas Taurinas de Almassora (APTA).

“Las peñas y collas vuelven a demostrar su compromiso con nuestras fiestas. Gracias a su esfuerzo, Almassora mantiene uno de los carteles taurinos más destacados y continúa preservando una tradición profundamente arraigada en nuestro pueblo”, ha remarcado Soler.

Día grande de Les Calderes

El viernes 22 de mayo, festividad de Santa Quitèria, se celebrará el día grande de las fiestas con la misa solemne, mascletà, el reparto de arroz de Les Calderes, declarada Fiesta de Interés Turístico Autonómico.

Durante la jornada se entregará la Caldera de Honor 2026 a la empresa Two7Tiles, en reconocimiento a su trayectoria empresarial e innovadora dentro del sector cerámico. Además, se entregará la recaudación de la venta de pañuelos y cintas a la Asociación Española Contra el Cáncer de Almassora.

Por la tarde, a las 19:00 horas, será la solemne procesión por el itinerario de costumbre.

Por la noche, será la cena de pa i porta en el parking de la piscina municipal. Las inscripciones, al igual que el de resto de actividades que requieren apuntarse con antelación, están abiertas hasta el 15 de mayo en la recepción del Ayuntamiento. Habrá una gran orquesta espectáculo y actividades infantiles.

En el programa de fiestas, el apartado musical tiene un papel central con diferentes actuales musicales y tardeos organizados por las peñas y collas, así como en el Mesón del Vino. Además, en el recinto de fiestas habrá actuaciones de DJ.

Dia del Major y Dia del Xiquet

El Dia del Major será el miércoles 20, a las 19.00 horas, en la plaza Pere Cornell con el reparto de merienda a la personas que se inscriban antes del 15 de mayo en la recepción del Ayuntamiento y el espectáculo de copla de Arantxa Pons y Mariló.

El Dia del Xiquet será el domingo 24, a partir de las 11:00 horas, con multitud de juegos y actividades acuáticas en el parking de la piscina municipal. Para el almuerzo hay que realizar las inscripciones hasta el 15 de mayo en la recepción del Ayuntamiento.

La Tornà de Santa Quitèria tendrá lugar el domingo 7 de junio.

El programa de fiestas se repartirá a partir de la próxima semana y, en próximas fechas, podrá consultarse de manera telemática.

El concejal ha querido agradecer la labor de la Junta Local de Fiestas y de todas las entidades colaboradoras. “Sin el trabajo conjunto de peñas, collas, asociaciones y voluntarios sería imposible sacar adelante unas fiestas de esta magnitud”, ha afirmado.

Por último, Soler ha invitado a vecinos y visitantes a sumarse a la celebración. “Invitamos a toda la ciudadanía a disfrutar de Santa Quitèria 2026 con alegría, responsabilidad y orgullo por nuestras tradiciones”, ha concluido.