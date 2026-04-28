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La joya histórica de l’Alcora acelera su restauración de 4,5 millones con cinco empresas en la puja

Las obras permitirán intervenir en la zona más antigua y sensible del conjunto, declarado bien de interés cultural, para convertirla en un nuevo espacio sociocultural y turístico

En el bloque de arriba, imágenes del estado actual del edificio fundacional. Abajo, recreaciones de cómo quedarán esas zonas tras las obras.

En el bloque de arriba, imágenes del estado actual del edificio fundacional. Abajo, recreaciones de cómo quedarán esas zonas tras las obras. / Mediterráneo

R. D. A.

L'Alcora

Cinco empresas han presentado oferta para ejecutar las obras de recuperación del edificio fundacional de la Real Fábrica de Loza y Porcelana del Conde de Aranda de l’Alcora, una de las actuaciones patrimoniales y urbanas más ambiciosas impulsadas por el Ayuntamiento en los últimos años.

Las mercantiles Becsa, Civicons, Enrique I. Artola, Estudio Método de la Restauración y Llop Proyectos Integrales han pujado por acometer las obras, que cuentan con una inversión cercana a los 4,5 millones de euros y está financiado mayoritariamente gracias a una subvención de 3,3 millones de euros procedente del Gobierno de España.

La intervención permitirá recuperar el edificio fundacional de la Real Fábrica, construido entre 1726 y 1727 y considerado el origen de la tradición cerámica de l’Alcora. Los trabajos se centrarán en la zona más antigua y sensible del conjunto, un espacio de gran valor histórico integrado en un Bien de Interés Cultural (BIC), lo que exige una actuación especialmente rigurosa y respetuosa con sus valores patrimoniales.

Vista aérea de la Real Fábrica del Conde de Aranda en l'Alcora.

Vista aérea de la Real Fábrica del Conde de Aranda en l'Alcora. / R. D. A.

Ambiciosa rehabilitación

El proyecto contempla una intervención integral que incluye trabajos de excavación arqueológica, consolidación estructural, restauración de fachadas y cubiertas y adecuación del interior para convertir el inmueble en un espacio visitable y de uso sociocultural, de acuerdo con el proyecto técnico promovido por el Ayuntamiento.

Además de la recuperación del edificio, la actuación incorpora una importante vertiente urbana con la creación de una nueva plaza pública. Este espacio permitirá abrir el conjunto histórico a la ciudadanía, mejorar su integración en el entorno y generar un nuevo punto de encuentro y dinamización para el municipio.

Foto de una visita guiada a la zona fundacional.

Foto de una visita guiada a la zona fundacional. / R. D. A.

"Al servicio del presente y el futuro del pueblo"

El alcalde, Samuel Falomir, ha destacado que “estamos ante un proyecto que hemos trabajado y estudiado con profundidad, y que supone un paso firme para recuperar una parte esencial de nuestra historia y, al mismo tiempo, ponerla al servicio del presente y del futuro del pueblo”. En este sentido, ha subrayado que “la importante financiación conseguida del Gobierno de España ha sido clave para poder hacer realidad una actuación de esta envergadura”.

Falomir también ha señalado que “el hecho de que haya cinco empresas interesadas en ejecutar esta obra confirma la relevancia y el atractivo de un proyecto que va a marcar un antes y un después en la recuperación de la Real Fábrica”.

Otra foto aérea de la Real Fábrica en l'Alcora.

Otra foto aérea de la Real Fábrica en l'Alcora. / Mediterráneo

La intervención permitirá avanzar en la consolidación de este enclave como referente cultural y turístico, con capacidad para proyectar l’Alcora más allá de su ámbito local y reforzar su vinculación histórica con la cerámica.

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Una vez finalizado el plazo de presentación de ofertas, el Ayuntamiento inicia ahora el proceso de valoración técnica y administrativa de las propuestas, paso previo a la adjudicación de las obras.

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