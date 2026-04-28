50 minutos de coche al día y medicinas casa por casa: así resiste un pueblo de Castellón sin farmacia

Casi 50 minutos de coche, sumando el trayecto de ida y vuelta, separan ahora a Zucaina de su farmacia más cercana. Desde que la única botica del municipio cerrara en enero, este pequeño pueblo del Alto Mijares, de 171 habitantes, ha tenido que organizarse para garantizar que los medicamentos sigan llegando a sus vecinos.

La pérdida de este servicio básico ha obligado al Ayuntamiento y a una red de voluntarios a suplir, con desplazamientos diarios, la ausencia de atención farmacéutica en la localidad. La solución pasa por viajar hasta Montanejos, situado a unos 18 kilómetros (alrededor de 25 minutos por trayecto), para recoger los fármacos y repartirlos después casa por casa.

Población envejecida

Aunque los efectos de la despoblación suelen asociarse al cierre de bares, tiendas, oficinas bancarias u otros servicios cotidianos, la desaparición de una farmacia supone una merma especialmente sensible en la calidad de vida de los municipios del interior. Más aún en localidades como Zucaina, con un elevado porcentaje de población envejecida y con vecinos que tienen dificultades para desplazarse.

Para compensar esa carencia, el pueblo ha respondido con implicación vecinal. El Ayuntamiento contacta con la farmacia de Montanejos para trasladar los encargos de los residentes, mientras un grupo de vecinos se encarga de recoger los medicamentos y hacerlos llegar después a los domicilios. Desde el consistorio destacan especialmente la labor del teniente de alcalde, Javier Benages, que “se desplaza diariamente para recoger los fármacos y repartirlos después casa por casa”.

“No éramos plenamente conscientes de que se necesitaba tanto una farmacia hasta que cerró, porque hablamos de proporcionar medicinas para atender cuestiones fundamentales como problemas de corazón o de tensión”, explican desde el consistorio de Zucaina.

Foto de archivo de Zucaina, en el Alto Mijares. / Mediterráneo

Piden un botiquín permanente

Con el objetivo de dar una solución estable a esta situación, el consistorio solicitó a la Generalitat la autorización de un botiquín farmacéutico permanente en el municipio. La Conselleria de Sanitat ha admitido ahora a trámite la petición, según recoge la resolución de la Dirección General de Farmacia, firmada el 21 de abril y publicada este lunes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

El documento señala que la solicitud cumple con lo previsto en la normativa autonómica que regula los botiquines farmacéuticos de la Comunitat Valenciana. No obstante, la admisión a trámite no supone todavía la autorización definitiva, sino el inicio del procedimiento para que el municipio pueda recuperar un punto estable de atención farmacéutica.

Según detalla la resolución, el Ayuntamiento ofrece de manera gratuita un local provisional para instalar el botiquín mientras se habilita un emplazamiento definitivo. Se trata de un espacio situado bajo la casa consistorial que ya se utilizó en el pasado como consultorio improvisado. En el futuro local definitivo, ambas partes podrán acordar un alquiler de carácter económico y asumible.

El anuncio fija una atención mínima de diez horas semanales al público, preferentemente durante el horario de consulta médica, con el fin de facilitar que los vecinos puedan compatibilizar la asistencia sanitaria con el acceso a los medicamentos.

A partir de ahora, los farmacéuticos titulares de oficinas abiertas al público en la misma zona farmacéutica —la número 14 de la provincia de Castellón— o en zonas colindantes podrán optar a la adjudicación del botiquín. Para ello, disponen de un plazo máximo de un mes, contado desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el DOGV.

Atendiendo a los plazos, y “si todo va bien”, desde el Ayuntamiento confían en que el botiquín pueda abrir al público "a finales de junio o principios de julio". Hasta entonces, Zucaina seguirá dependiendo de esa red vecinal que, viaje tras viaje, está evitando que el cierre de la farmacia deje también al pueblo sin medicamentos.