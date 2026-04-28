Onda renueva por cuarto año consecutivo el distintivo internacional por su estrategia verde

Onda ha sido reconocida, por cuarto año consecutivo, con el distintivo internacional Tree Cities of the World, impulsado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Arbor Day Foundation, que distingue a las ciudades comprometidas con la gestión sostenible de su arbolado urbano y la protección de sus bosques urbanos.

De este modo, el municipio vuelve a situarse entre las ciudades de referencia a nivel internacional por su estrategia verde, consolidando un modelo urbano que prioriza la calidad de vida, la sostenibilidad y la planificación de infraestructuras verdes como eje de transformación de la ciudad. Además, Onda es, junto a València, el único municipio de la Comunitat Valenciana que cuenta actualmente con este reconocimiento, siendo también la única ciudad de la provincia de Castellón distinguida con este sello internacional.

Este reconocimiento acredita que Onda cumple con los cinco estándares establecidos por el programa: contar con una autoridad responsable del arbolado, disponer de normativa y planificación específica, mantener actualizado el inventario arbóreo, destinar recursos económicos a su gestión y promover acciones de concienciación ciudadana.

En esta línea, la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha valorado esta nueva distinción señalando: “Este reconocimiento internacional avala el trabajo constante que estamos realizando para construir una Onda más verde, saludable y preparada para el futuro”. “Nuestra prioridad es dejar a las próximas generaciones una ciudad mejor, más habitable y con mayor calidad de vida”, ha añadido.

Infraestructura verde y nuevos espacios saludables

Entre las actuaciones que han permitido renovar este distintivo destacan la consolidación de nuevas zonas verdes, la planificación de espacios urbanos más sostenibles y proyectos de renaturalización que refuerzan el modelo de ciudad saludable impulsado por el Ayuntamiento.

En este sentido, representantes de la iniciativa Tree Cities of the World han visitado recientemente Onda para conocer de primera mano algunas de estas actuaciones, entre ellas el nuevo Paseo Healthy Cities Sanitas, ubicado en la zona de El Carmen. Este nuevo corredor verde conecta el núcleo urbano con la MICO Gaming Zone y ha supuesto la plantación de 88 nuevos árboles, consolidándose como un ejemplo de integración entre naturaleza, salud y espacio público.

Asimismo, la estrategia municipal también contempla la renaturalización del entorno del Castillo Medieval con la plantación de nuevos ejemplares arbóreos, la mejora del inventario del arbolado urbano y la inversión continuada en mantenimiento, conservación y nuevas plantaciones, siguiendo la línea de trabajo que ya permitió a Onda obtener este reconocimiento en ediciones anteriores.

Una red internacional de ciudades sostenibles

Tree Cities of the World es una iniciativa conjunta de Arbor Day Foundation y la FAO que conecta a ciudades de todo el mundo en una red internacional dedicada a compartir y adoptar las mejores prácticas en la gestión de árboles y bosques urbanos. El objetivo del programa es reconocer a los municipios que trabajan activamente para garantizar un mantenimiento adecuado del arbolado, una gestión sostenible y una mayor concienciación ciudadana sobre el valor medioambiental de la infraestructura verde.

Formar parte de esta red internacional supone reconocimiento institucional y una oportunidad para reforzar el posicionamiento de Onda como ciudad comprometida con la sostenibilidad, la salud urbana y la adaptación al futuro.

Onda Bonica + Natural

Este reconocimiento internacional se enmarca también en la estrategia municipal de renaturalización impulsada por el Ayuntamiento a través del plan ‘Onda Bonica + Natural’, con el que Onda seguirá avanzando hacia una ciudad más verde, habitable y preparada frente al cambio climático.

La iniciativa contempla la transformación de plazas, calles y parques con más arbolado, sombra y refugios climáticos, dando respuesta a una de las principales demandas vecinales recogidas en los encuentros barri a barri.