El PP denuncia seis años de espera para ceder el suelo del futuro centro de salud de Forcall

El Partido Popular de Forcall reclama al equipo de gobierno del PSPV-PSOE que ceda “cuanto antes” el suelo necesario para que la Generalitat pueda construir un nuevo centro de salud en la localidad. Los populares denuncian que esta infraestructura continúa pendiente pese a que, según recuerdan, ya estaba contemplada en el Plan Funcional del 16 de septiembre de 2019 y sigue incluida entre los objetivos del nuevo plan aprobado por el Consell el 9 de enero de 2025.

Desde el partido sostienen que el proyecto es importante no solo para Forcall, sino también para el conjunto de la comarca, ya que permitiría reforzar la prestación sanitaria en la zona. Sin embargo, advierten de que para que la actuación pueda avanzar es imprescindible que el Ayuntamiento defina y ceda una parcela a la Generalitat, un trámite que, según los populares, “sigue sin materializarse” más de seis años después.

El PP explica que el actual consultorio auxiliar está ubicado en la planta baja de un edificio de propiedad municipal y señala que el objetivo de la Generalitat Valenciana es mejorar las condiciones de este recurso sanitario mediante la construcción de un centro de nueva planta.

Los populares recuerdan, además, que esta demanda no es nueva. Según detallan, el 14 de octubre de 2022 el Consell solicitó formalmente al Ayuntamiento la cesión de una parcela de 900 metros cuadrados para levantar el futuro centro sanitario. Posteriormente, en noviembre de 2023, el consistorio comunicó que iba a realizar la inscripción de un suelo para destinarlo a esta infraestructura. No obstante, el PP denuncia que el gobierno local del PSOE “sigue sin indicar al Consell” qué parcela será objeto de segregación para su cesión a la Conselleria de Sanidad.

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La portavoz del PP en Forcall, Ana Delfi Martín, ha insistido en que el desbloqueo del proyecto depende de este trámite municipal. “Lo que es evidente es que si el PSOE no cede el suelo, el Consell no puede construir un nuevo centro sanitario. Esperamos que se decida pronto”, ha reclamado.