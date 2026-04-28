PSPV y Compromís piden una consulta popular en Vinaròs por el cambio del reglamento lingüístico

Los portavoces de Compromís, Paula Cerdà, y del PSPV-PSOE en Vinaròs, Edu Barberà, han anunciado que presentarán una petición formal al Ayuntamiento solicitando una consulta popular sobre la aprobada modificación del reglamento de Normalización Lingüística, amparándose en la Ley de Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana, al considerar que la lengua es un asunto de especial relevancia para los vecinos.

Cerdà explicó que registrarán oficialmente las más de 2.100 firmas recogidas en poco tiempo contra el cambio en este reglamento aprobado el 1 de abril. La portavoz de Compromís ha destacado que en los últimos ocho años no había habido ningún conflicto lingüístico y ha instado a la alcaldesa, Maria Dolores Miralles, a ser “valiente” y convocar una consulta popular.

Además, ambas formaciones, junto con varias asociaciones locales, presentarán alegaciones al reglamento antes del 27 de mayo.

Por su parte, Barberà ha querido desmentir rotundamente las acusaciones de la alcaldesa sobre la instigación de protestas violentas por parte de la oposición. Barberà condenó cualquier falta de respeto o insulto hacia los concejales, y defendió firmemente el derecho de la ciudadanía a manifestarse pacíficamente contra las medidas del gobierno.

También reprochó al PVI y al PP que se hayan “plegado a las exigencias de Vox” con una enmienda que permitiría aplicar el reglamento a partir de mediados o finales del próximo año para evitar “ruido” de cara a las elecciones de 2027.