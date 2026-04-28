Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Dilema juez CastellónRobo hotel WellingtonCierre comercio CastellóPueblo medieval CastellónLluvia puente CastellónDeclaración renta pensionistas
instagramlinkedin

Segorbe crea 24 empleos con dos talleres para mejorar jardines, aceras y espacios públicos

El Ayuntamiento invierte más de 565.000 euros en dos programas formativos de jardinería y albañilería que permitirán al alumnado adquirir experiencia laboral y actuar en el entorno urbano

Foto de familia de la visita a los talleres de empleo 2026 en Segorbe.

Foto de familia de la visita a los talleres de empleo 2026 en Segorbe. / Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Segorbe

Segorbe pone en marcha los dos talleres de empleo que mejorarán la dinamización económica de la ciudad creando 24 puestos de trabajo que combinan la formación en sectores productivos con demanda y favoreciendo las dotaciones públicas de la localidad.

Este proyecto clave en el compromiso del Ayuntamiento con el empleo, que cuenta con una inversión de más de 565.384,80 euros, está dividido en dos talleres, uno dedicado a jardinería y otro a albañilería. De la cantidad total, dos de los puestos son de personal docente, uno la dirección del taller y otro un auxiliar administrativo.

En este aspecto, la realización de prácticas laborales del alumnado, adquiriendo experiencia en sus disciplinas, redundará en la mejora del entorno segorbino, con colocación de revestimientos como pintura o pavimentos; mejora de accesibilidad en aceras de la población; reparación de hundimientos; limpieza y eliminación de plantas invasivas; mantenimiento e instalación de jardines; acondicionamiento de taludes y áreas de recreo, y mucho más.

Noticias relacionadas y más

"Estos dos importantes proyectos formativos son una noticia inmejorable, ya que el fomento del empleo es un hecho y la mejor perspectiva de futuro en el mundo laboral para el alumnado se une a una mejora sustancial de nuestros espacios públicos. Hemos visitado a las personas que ya están inmersas en este proyecto para desearles que aprovechen al máximo esta oportunidad que le puede abrir puertas en el futuro y para agradecer su esfuerzo de antemano poniendo su empeño en sacar el máximo partido a nuestros recursos locales", ha manifestado la alcaldesa, M.ª Carmen Climent, en su visita al alumnado junto al concejal de Talleres de Empleo, Vicente Bolumar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cierra una conocida franquicia del centro de Castelló y da paso a un nuevo negocio
  2. Adiós al sol en Castellón: Aemet confirma un puente de mayo pasado por agua y señala los días que más lloverá
  3. Así se construye el innovador edificio prefabricado que Castelló levantará en tiempo récord
  4. Fallece un motorista y otros dos resultan heridos al arrollarles un turismo en Altura
  5. Dormir en una abadía medieval: la joya turística de Castellón que busca abrirse al mundo
  6. Raquel París, directora general del aeropuerto de Castellón: 'No renunciamos a la ruta a París y aspiramos a incorporarla en un futuro
  7. Segundo incendio industrial en pocas horas en Onda: afecta a una empresa de palets y a un desguace
  8. La Generalitat recomienda medidas de seguridad a los vecinos por el incendio de Onda: mascarillas FFP2, ventanas cerradas...

Segorbe crea 24 empleos con dos talleres para mejorar jardines, aceras y espacios públicos

Vinaròs afronta dificultades para cubrir puestos clave y recurre a soluciones provisionales

Vinaròs afronta dificultades para cubrir puestos clave y recurre a soluciones provisionales

50 minutos de coche al día y medicinas casa por casa: así resiste Zucaina sin farmacia

50 minutos de coche al día y medicinas casa por casa: así resiste Zucaina sin farmacia

Benicàssim pide la Cruz al Mérito para el policía que se jugó la vida en el rescate del menor ahogado

Benicàssim pide la Cruz al Mérito para el policía que se jugó la vida en el rescate del menor ahogado

Compromís votará 'no' a la cuestión de confianza en Almenara pero descarta una moción de censura

Compromís votará 'no' a la cuestión de confianza en Almenara pero descarta una moción de censura

El pueblo medieval de Castellón que crece con vecinos de todo el mundo ideal para una escapada: "Parece de otra época"

El pueblo medieval de Castellón que crece con vecinos de todo el mundo ideal para una escapada: "Parece de otra época"

Onda forma a 25 jóvenes en comercio, logística y almacén para impulsar su inserción laboral

Onda forma a 25 jóvenes en comercio, logística y almacén para impulsar su inserción laboral

Segorbe siembra conciencia ambiental entre los escolares con el certamen del Día del Árbol

Tracking Pixel Contents