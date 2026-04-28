Segorbe crea 24 empleos con dos talleres para mejorar jardines, aceras y espacios públicos

Segorbe pone en marcha los dos talleres de empleo que mejorarán la dinamización económica de la ciudad creando 24 puestos de trabajo que combinan la formación en sectores productivos con demanda y favoreciendo las dotaciones públicas de la localidad.

Este proyecto clave en el compromiso del Ayuntamiento con el empleo, que cuenta con una inversión de más de 565.384,80 euros, está dividido en dos talleres, uno dedicado a jardinería y otro a albañilería. De la cantidad total, dos de los puestos son de personal docente, uno la dirección del taller y otro un auxiliar administrativo.

En este aspecto, la realización de prácticas laborales del alumnado, adquiriendo experiencia en sus disciplinas, redundará en la mejora del entorno segorbino, con colocación de revestimientos como pintura o pavimentos; mejora de accesibilidad en aceras de la población; reparación de hundimientos; limpieza y eliminación de plantas invasivas; mantenimiento e instalación de jardines; acondicionamiento de taludes y áreas de recreo, y mucho más.

"Estos dos importantes proyectos formativos son una noticia inmejorable, ya que el fomento del empleo es un hecho y la mejor perspectiva de futuro en el mundo laboral para el alumnado se une a una mejora sustancial de nuestros espacios públicos. Hemos visitado a las personas que ya están inmersas en este proyecto para desearles que aprovechen al máximo esta oportunidad que le puede abrir puertas en el futuro y para agradecer su esfuerzo de antemano poniendo su empeño en sacar el máximo partido a nuestros recursos locales", ha manifestado la alcaldesa, M.ª Carmen Climent, en su visita al alumnado junto al concejal de Talleres de Empleo, Vicente Bolumar.