Vinaròs se enfrenta a la parálisis administrativa por la ausencia de funcionarios en puestos clave

El Ayuntamiento de Vinaròs se está viendo obligado a recurrir a soluciones provisionales para garantizar el funcionamiento de su principal estructura técnica tras la salida de varios cargos clave en el último año y medio y las dificultades para cubrir de forma estable puestos esenciales como Secretaría, Intervención y Tesorería.

Durante 2024 y 2025, el consistorio tuvo que hacer frente a la marcha del secretario, el interventor y el tesorero municipales, lo que obligó a reorganizar estas áreas fundamentales para evitar una posible parálisis administrativa. Pero la situación para lograr estabilizar estos puestos se está prolongando en el tiempo, ya que algunas de las convocatorias realizadas para poner solución, no han atraído aspirantes.

El interventor municipal permanece en comisión de servicios en otro ayuntamiento desde octubre de 2025, y el proceso convocado para cubrir temporalmente su puesto quedó desierto en marzo de 2026. Como solución, el Ayuntamiento ha iniciado los trámites para que el interventor de Benicarló asuma de forma provisional estas funciones mediante el sistema de acumulación, una práctica habitual en este tipo de situaciones cuando no existe titular en el puesto, pero que pone de manifiesto la falta de una cobertura estable.

En el caso de la Tesorería municipal, la convocatoria realizada el pasado mes de agosto tampoco logró atraer aspirantes y fue declarada desierta. El puesto se encuentra actualmente cubierto de forma provisional por una TAG a la espera de nuevos procesos selectivos o de una eventual cobertura definitiva.

Respecto a Secretaría, el Ayuntamiento disponía de dos habilitados nacionales en este puesto, y al solicitar el traslado el Secretario, quedaba el Vicesecretario. Esta, la de vicesecretario, era una plaza creada en un mandato anterior como apoyo a la Secretaría municipal, con el objetivo de reforzar las tareas administrativas en determinados momentos, pero que fue muy criticada tanto por PP y PVI cuando estaban en la oposición que la calificaron de innecesaria para un municipio de 30.000 habitantes. De hecho, la amortización de esta plaza fue uno de los argumentos para llevar a cabo la moción de censura que PP, PVI y Vox realizaron. Pero tras el cambio de gobierno municipal, la plaza no fue eliminada hasta que el trabajador solicitó el traslado a otro destino.

A principios de este mes de marzo, el consistorio lanzó una convocatoria urgente para cubrir el puesto de secretario/a municipal mediante nombramiento provisional o comisión de servicios, con el objetivo de garantizar el funcionamiento ordinario mientras se tramita la cobertura definitiva de la plaza. El proceso se resolvió a finales de ese mismo mes con la elección de la única candidata presentada, quien ya ejerce en el cargo y participó en el pleno de abril.

Las dificultades para cubrir puestos también se extienden al ámbito técnico. La convocatoria para cubrir en propiedad una plaza de ingeniero/a técnico/a de obras públicas quedó sin efecto al no superar ningún aspirante el proceso selectivo. Como alternativa, el consistorio ha constituido una bolsa de trabajo temporal integrada por un único candidato, una solución limitada para cubrir necesidades urgentes mientras se impulsa una nueva convocatoria.

Soluciones temporales

En resumen, un escenario de dificultad para poder estabilizar la plantilla en puestos clave, y en el que el Ayuntamiento se está viendo obligado a recurrir de forma reiterada a fórmulas temporales para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales. Sin embargo, esta dificultad para cubrir este tipo de plazas no es exclusiva de Vinaròs.

En los últimos años, numerosos municipios han tenido problemas para atraer funcionarios habilitados, especialmente en puestos de intervención y tesorería. Los motivos, principalmente la falta de habilitados nacionales, una alta movilidad de este personal por comisiones de servicio o destinos más atractivos en ciudades más grandes, entre otras posibles razones.

Y, mientras, desde la oposición, el partido socialista lo considera como un claro síntoma de tensiones y desconfianza de los técnicos con el equipo de gobierno, desde el gobierno local se ha descartado este argumento y se ha asegurado que no hay preocupación, al estar los puestos cubiertos.