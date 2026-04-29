Almassora se suma al selecto club de Ciudades de la Ciencia y la Innovación: ya son siete en Castellón

Almassora es oficialmente desde este miércoles Ciudad de la Ciencia y la Innovación, una distinción concedida por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que incorpora al municipio a la Red Innpulso. Con esta incorporación, la provincia de Castellón suma ya siete localidades con este sello estatal: Castelló, Vila-real, la Vall d’Uixó, Vinaròs, Onda, Orpesa y ahora Almassora.

La alcaldesa, María Tormo, quien también lidera la Concejalía de Innovación y Nuevas Tecnologías, ha mostrado su satisfacción por la concesión de esta distinción y ha señalado que es “una magnífica noticia para el municipio y un reconocimiento al esfuerzo realizado en los últimos años para modernizar Almassora, aplicar nuevas tecnologías y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”. Además, Tormo ha tenido unas palabras de especial agradecimiento al departamento de Informática encargado de la redacción de la memoria.

“Este reconocimiento demuestra que Almassora tiene la capacidad para liderar proyectos transformadores, apostando por la innovación como una forma de gobernar, gestionar mejor los recursos públicos y generar nuevas oportunidades”, ha afirmado la alcaldesa.

El ministerio ha valorado la estrategia municipal impulsada en los últimos años, un modelo de ciudad basado en la digitalización, la sostenibilidad y la mejora continua de los servicios públicos, alineado con su Agenda Urbana 2030. En este sentido, Almassora ha logrado un alto grado de digitalización administrativa, facilitando a la ciudadanía la realización de trámites de forma electrónica y mejorando la eficiencia interna de la organización.

'Smart City'

Entre las actuaciones más destacadas se encuentran el desarrollo de proyectos vinculados a la smart city, como la sensorización del municipio, la gestión inteligente de recursos —agua, energía o residuos— y la implantación de herramientas tecnológicas para la toma de decisiones basadas en datos. Asimismo, se han llevado a cabo proyectos de modernización de infraestructuras municipales, como la mejora energética de instalaciones o la transformación de espacios urbanos clave.

La distinción también pone en valor el impulso al tejido económico local, con iniciativas dirigidas a la modernización de áreas industriales, el apoyo al comercio y la colaboración con empresas y centros educativos. En este ámbito, destacan proyectos vinculados a la innovación y la inteligencia artificial desarrollados junto a centros formativos del municipio.

En conjunto, esta distinción reconoce no solo los proyectos ejecutados, sino una estrategia consolidada que posiciona a Almassora como una ciudad moderna, innovadora y preparada para afrontar los retos futuros, mejorando la calidad de vida de la ciudadanía y reforzando su desarrollo económico y social.

La Red Innpulso facilita a sus miembros el acceso a programas de formación, colaboración institucional, proyectos europeos, compra pública innovadora y nuevas iniciativas de desarrollo urbano sostenible.