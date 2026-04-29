Benicàssim lanza una campaña por el Día de la Madre con premio en los comercios

Benicàssim ha estrenado una nueva campaña con motivo del Día de la Madre que propone llenar Instagram de imágenes familiares y premiar una de ellas con un vale de 100 euros para utilizar en comercios y servicios adheridos. La acción, impulsada por la Asociación de Comercios y Servicios Profesionales de Benicàssim (Acoserbe), busca sumar participación en redes sociales a través de una propuesta sencilla y muy vinculada al componente emocional de esta celebración.

La iniciativa invita a compartir una fotografía en la que aparezcan una madre y sus hijos, sin importar la edad de los participantes ni la fecha en que se tomó la imagen. La organización plantea como escenario ideal alguno de los negocios locales del municipio o esos rincones cotidianos que forman parte de la vida diaria en Benicàssim, aunque la convocatoria permanece abierta también a instantáneas antiguas o actuales tomadas en cualquier otro lugar.

El objetivo pasa por rendir homenaje a la figura materna desde una idea cercana y fácil de asumir por cualquier familia: rescatar una imagen especial y darle visibilidad en una campaña colectiva coincidiendo con una de las fechas más señaladas del calendario.

Las personas que deseen sumarse deberán publicar la fotografía en sus historias de Instagram, seguir la cuenta @acoserbe.benicassim, etiquetar a la asociación y remitir además un mensaje privado con la imagen y el texto Participo en la campaña Día de la Madre.

Plazos de la campaña

El periodo de participación permanece abierto hasta este jueves. La resolución del sorteo se hará pública el 1 de mayo y el bono podrá canjearse en negocios asociados hasta el 31 de mayo.

La campaña cuenta también con la colaboración de establecimientos que podrán colocar el cartel promocional en sus locales o habilitar pequeños espacios para que sus clientas y clientes se hagan allí la foto, reforzando así la visibilidad de la acción en el tejido comercial del municipio.

El cierre llegará el 3 de mayo, coincidiendo con el Día de la Madre, con una publicación especial en Instagram en la que Acoserbe mostrará parte de las imágenes recibidas para felicitar la jornada de una forma compartida y cercana.