Burriana convierte su patrimonio en una experiencia digital y participativa a través de un proyecto de la UJI

El proyecto Burriana digital: patrimoni que habitem, impulsado desde el Museo Arqueológico Municipal de Burriana (Mambu), ha sido seleccionado en el programa Entreterres Lab de la Universitat Jaume I (UJI), una iniciativa centrada en el desarrollo de propuestas culturales vinculadas al territorio.

La propuesta plantea explorar nuevas formas de acercar el patrimonio de Burriana desde una perspectiva digital y participativa, integrando su dimensión urbana, rural e inmaterial. El proyecto se concibe como un marco abierto que investiga el uso de herramientas digitales —como la digitalización o el modelado 3D— para generar nuevas formas de conocimiento, interpretación y difusión del patrimonio, incorporando además la participación activa de la ciudadanía en el proceso de puesta en valor de sus bienes culturales.

En esta fase, el programa abre la posibilidad de sumar colaboradores, con inscripción disponible hasta el próximo 30 de abril. Asimismo, los días 5, 6 y 7 de mayo se celebrarán encuentros del laboratorio en la Universitat Jaume I, dirigidos a personas interesadas en conocer y participar en las propuestas.

Entreterres busca reforzar la conexión entre universidad y territorio como espacio de aprendizaje, colaboración y generación de conocimiento, dentro de la Xarxa de laboratoris PEU UJI y la Xarxa Ibérica de Laboratorios de Cultura Comunitaria.

El concejal de Cultura, Alejandro Clausell, ha destacado que “la modernización de nuestra gestión patrimonial, utilizando la tecnología no solo para conservar, sino para hacer que el Museo Arqueológico sea una entidad viva y conectada con la realidad digital de los vecinos”. Asimismo, Clausell ha señalado que “queremos que los burrianenses aprovechen estas herramientas para que nuestro legado sea más accesible y cercano para todos”.