¿Por qué está cerrado el vial entre Morro de Gos y les Amplàries en Orpesa?

El vial y el tramo del paseo marítimo que conectan la playa Morro de Gos con la entrada del puente de madera de Magic World, en Les Amplàries, permanecen cerrados en Orpesa por unas obras impulsadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de Costas, en una zona incluida dentro del dominio público marítimo-terrestre.

La actuación afectará al espacio situado entre la albufera y la playa Morro de Gos y supondrá un cambio importante en la distribución actual de este entorno litoral. Costas va a desplazar la mota existente, que actúa como defensa frente a los temporales, sobre el actual paseo peatonal asfaltado, por lo que ese firme desaparecerá.

La actuación trasladará la mota de protección frente a temporales sobre el actual paseo peatonal asfaltado más próximo al mar, que dejará de funcionar como recorrido peatonal en ese punto. El vial se mantendrá al oeste de esa defensa litoral y, en esa misma franja interior, quedarán organizadas las zonas de aparcamiento y el nuevo itinerario para viandantes, más próximo a la albufera y la montaña.

Defensa litoral

La obra tiene como eje la protección de este tramo de costa frente a los temporales, en una zona especialmente sensible por su proximidad al mar y por el uso habitual que hacen vecinos y visitantes de este paseo durante todo el año.

El Ministerio ejecuta los trabajos al tratarse de una actuación dentro de dominio público marítimo-terrestre. Por este motivo, la intervención no requiere licencia municipal ni autorización del Ayuntamiento de Orpesa, aunque Costas ha informado al consistorio sobre el contenido de la actuación.

Desde el Ayuntamiento han trasladado algunas peticiones de carácter estético para que los elementos de separación, como vallas o pivotes, mantengan una imagen homogénea e integrada en el entorno. En este sentido, la propuesta municipal pasa por utilizar elementos de madera y evitar pivotes verdes de plástico, considerados menos adecuados para un espacio litoral de estas características.

Finalización prevista

Los trabajos obligan al cierre temporal del vial en este tramo entre Morro de Gos y Amplàries, en dirección al puente de madera de Magic World. La previsión trasladada apunta a que las obras puedan quedar finalizadas a principios de junio, antes del inicio del periodo de mayor afluencia turística en la costa.

Hasta entonces, vecinos y visitantes deberán evitar este recorrido y utilizar itinerarios alternativos mientras avanzan los trabajos de reorganización y protección del frente litoral.