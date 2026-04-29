La feria de antigüedades de l'Alcora vuelve a su ubicación original y cambia de fecha

L’Alcora acogerá este viernes, 1 de mayo, la octava edición de la feria de antigüedades y coleccionismo TresorAntic, organizada por la asociación Amics de la Numismàtica i el Col·leccionisme de l'Alcora y realizada por San Jorge Events. Como en años anteriores, este evento vuelve a su lugar de origen y se emplazará en la Avenida Camino Norte de la capital de l'Alcalatén en horario de 10.00 a 21.00 horas.

La localidad reunirá a más de 50 expositores procedentes de Castellón, Valencia, Tarragona, Lleida, Barcelona, Teruel, Jaén, Murcia, Albacete, Huesca o Zaragoza, que pondrán a la venta una compilación de los objetos más variados y curiosos: monedas antiguas, muebles, juguetes clásicos, sellos, discos de vinilo, cerámica, objetos militares…

El coleccionismo tiene cada vez más adeptos y es para muchos más que un simple hobby: “Las antigüedades y la decoración vintage siguen en auge y TresorAntic es el lugar ideal donde encontrar todo lo que buscas”, ha destacado Jorge Traver, presidente de la agrupación local.

Tras la celebración de ediciones anteriores en el puente de octubre, este año la asociación ha decidido cambiar de fecha y realizarla el festivo 1 de mayo intentando salvar la lluvia de otros años. Y como novedad, este 2026 la feria contará con una gran exposición de vehículos clásicos, tanto en motos como en coches, provenientes de diversas localidades de la provincia.

La cita también contará con el patrocinio del Ayuntamiento de l´Alcora, la Caja Rural San José de la villa ceramista y la colaboración de los más de 40 socios que forman el colectivo organizador. Además, también incluirá una venta solidaria de libros a beneficio de la AECC Asociación Española Contra el Cáncer, que destinará la recaudación a investigación y la atención de personas afectadas por esta enfermedad.

Como en ediciones anteriores, se espera una afluencia de público de más de 10.000 visitantes de toda la provincia y adyacentes, lo que convierte a TresorAntic en una de las ferias más visitadas del panorama español.