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El 12 de mayo

Manuela Carmena llega a Nules para reflexionar sobre cómo 'cuidar la democracia'

La exjueza y exalcaldesa de Madrid protagonizará la nueva conferencia del ciclo 'Ágora Nules'

Manuela Carmena.

Manuela Carmena. / María Pisaca

Concha Marcos

Nules

La exjueza y exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena protagonizará la nueva conferencia del ciclo Ágora Nules bajo el título Cuidar la democracia. La cita tendrá lugar el próximo martes 12 de mayo, a las 19.00 horas, en el local multifuncional.

El alcalde, David García, ha presentado esta nueva sesión destacando la relevancia de contar con “una figura de referencia” en el panorama nacional, con una trayectoria vinculada a la justicia, la ética pública y los valores democráticos.

Cartel de la conferencia.

Cartel de la conferencia. / Mediterráneo

La conferencia abordará una cuestión que el Ayuntamiento considera fundamental: la necesidad de cuidar la democracia desde la responsabilidad, la participación ciudadana y el compromiso colectivo. En este sentido, García ha subrayado que las instituciones públicas tienen también la obligación de generar espacios donde poder reflexionar colectivamente sobre asuntos de interés social y cívico.

Este ciclo de conferencias es un proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Nules, en colaboración con la Asociación Empresarial de Nules y la UNED Castellón-Vila-real, con el objetivo de abrir el municipio al pensamiento, el debate y la participación ciudadana.

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La iniciativa pretende acercar a Nules voces relevantes del panorama nacional y consolidar al municipio como una localidad activa, dinámica y comprometida, no solo en el ámbito económico y social, sino también en el terreno cultural y cívico.

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