La oposición tumba la cuestión de confianza en Almenara y deja a la alcaldesa en funciones durante un mes

Sin sorpresas en Almenara. El Ayuntamiento celebró este miércoles un pleno extraordinario en el que los grupos de la oposición (Compromís y PP) votaron en contra de la cuestión de confianza a la alcaldesa, Estíbaliz Pérez, y su equipo de gobierno socialista. Al no salir adelante la propuesta, la primera edila entra ahora en funciones y los dos partidos de la oposición tienen 30 días para pactar una moción de censura. De lo contrario, el presupuesto municipal de 2026 quedará aprobado automáticamente.

Salvo giro inesperado, todo apunta a que esa censura no llegará a presentarse, ya que el líder de la coalición nacionalista a nivel local, Quique Castelló, ya ha reiterado en más de una ocasión, y en el pleno lo volvió a recalcar, que Compromís no la impulsará y descarta esa opción.

Explicaciones de voto

El portavoz popular, Sergio Ferrer, argumentó que su voto negativo se debe a la pérdida de confianza con el equipo de gobierno (PSPV-PSOE), porque tal como manifestaron en el anterior pleno, su no a los presupuestos es porque "después de presentar un documento con propuestas y peticiones respecto al ejercicio de 2025, no recibimos respuesta y el voto del PP nunca es gratis".

El portavoz del PP de Almenara, Sergio Ferrer (en segunda fila), durante su intervención. / Miguel Ángel Sánchez

Desde Compromís, Quique Castelló expresó que Almenara ha visto en primera persona que "estamos ante un gobierno de chulería absoluta de un PSOE de AliExpress". Considera que la alcaldesa ha perdido la confianza de la mayoría del pleno y "en consecuencia, debería dimitir independientemente de si se presenta o no una moción de censura". "Hemos presentado un proyecto de pueblo serio y firme, con propuestas claras que vamos a defender con todo. Nadie nos humillará ni nos hará bajar la cabeza", añadió.

Ahora, "nos acusan de pactar con el PP, pero cabe recordar que en 2025 pactaron el presupuesto con el PP, después de obtener los peores resultados electorales de su historia", subrayó. Lamentó que "atacan personalmente el trabajo del portavoz local de Compromís (en referencia a sí mismo) porque no tienen más argumentos". "Hemos votado en contra del partidismo y el electoralismo de la señora Pérez. El PSOE ha montado todo este sainete y nos ha llevado al bloqueo. Ha antepuesto su cargo porque no tiene nada más. En Compromís tenemos responsabilidad, por eso practicamos la coherencia política hasta el final. En 2027 nos presentamos para ganar la alcaldía de Almenara porque el pueblo merece más”, remarcó Castelló.

El portavoz de Compromís, Quique Castelló, durante uno de sus parlamentos. / Miguel Ángel Sánchez

Réplica de la alcaldesa

Mientras, la alcaldesa manifestó que este jueves ha sido "un día muy triste y lamentable, porque tanto Compromís como PP han decidido paralizar a Almenara". Lamentó que han llegado a esta situación pese a haber negociado los presupuestos con ambos partidos. "Por una parte, el PP después de la primera reunión, ya no se pusieron en contacto con el grupo socialista y Compromís, después de aceptar más del 80% de sus propuestas y la creación de cuatro nuevas delegaciones, su voto negativo ha estado ligado a que querían formar parte de la junta local de gobierno, cuando son conocedores de que, a falta de un año para las elecciones municipales, no iba a modificar los órganos de gobierno. En definitiva, solo piensan en un sillón a costa de lo que sea, aunque hagan daño a los vecinos", desgranó.

La alcaldesa, Estíbaliz Pérez (PSOE), en una de sus réplicas. / Miguel Ángel Sánchez

Y concluyó Pérez: "Compromís lleva desde días después de las elecciones municipales de 2023 tratando de pactar con el PP, siempre poniendo obstáculos en la gestión municipal. Al parecer, no han tenido otro objetivo que obtener el sillón del despacho de la alcaldesa. Pues lo tienen muy fácil: 30 días para conformar una alternativa al actual gobierno socialista, que yo no tengo ningún apego al sillón que me han puesto los vecinos de Almenara".