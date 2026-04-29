Peñíscola conquista al turismo senior: recibirá a 11.000 jubilados de Austria las próximas dos primaveras

Peñíscola volverá a situarse en el mapa del turismo internacional senior con una nueva operativa de vacaciones sociales que permitirá la llegada de 11.000 turistas de Austria durante las primaveras de los dos próximos años. Así lo ha anunciado el alcalde, Andrés Martínez, quien ha destacado la importancia de este programa tanto para el municipio como para el conjunto de la provincia.

La ciudad recupera así, una década después, su papel como destino de la operativa Senioren Reisen, de la mano del turoperador Iris Tours Vacances, que ya apostó anteriormente por Peñíscola para este tipo de viajes organizados dirigidos a personas mayores.

Las llegadas se producirán entre el 5 de abril y el 7 de mayo de los años 2027 y 2028 a través del Aeropuerto de Castellón. La previsión contempla una periodicidad de seis vuelos semanales, distribuidos en tres días consecutivos, lo que permitirá mantener un flujo constante de visitantes durante más de un mes en cada una de las dos campañas.

El alcalde, Andrés Martínez; y el concejal de Turismo, Ramón Simó, durante una reunión con representantes del sector. / Mediterráneo

La operativa contará con la participación de cuatro hoteles de Peñíscola, que alojarán a los turistas durante estancias de una semana completa. En total, el programa generará 77.000 pernoctaciones en la localidad durante los dos años en los que se desarrollará.

Según las previsiones trasladadas por el Ayuntamiento, en 2027 está prevista la llegada de 5.000 turistas austriacos, mientras que en 2028 la cifra ascenderá hasta los 6.000 visitantes.

Excursiones a otros municipios

El alcalde ha valorado que este tipo de programas tienen un efecto directo sobre la actividad turística local, pero también sobre otros municipios de Castellón. “Este tipo de operativas suponen un impacto económico importante no solo para el destino Peñíscola, sino también para el conjunto de la provincia, ya que cuatro de los siete días de sus vacaciones los destinan a realizar excursiones por todo el territorio”, ha señalado.

En este sentido, los turistas participantes en el programa no limitarán su estancia a la Ciudad en el Mar, sino que también realizarán salidas organizadas a diferentes puntos de la provincia y del entorno. Entre los destinos previstos figuran Castelló, la Vall d’Uixó, Morella, Benlloc, Burriana o València, lo que permitirá extender el impacto económico de la operativa a otros enclaves turísticos, culturales y patrimoniales.

La llegada de estos grupos permitirá además reforzar la actividad turística fuera de los meses centrales del verano, uno de los objetivos habituales del sector para avanzar en la desestacionalización. La programación durante la primavera facilita que hoteles, comercios, restaurantes y servicios turísticos puedan mantener actividad en un periodo previo a la temporada alta.

Operativa de eslovacos

Esta nueva operativa se suma a otros movimientos recientes vinculados al Aeropuerto de Castellón y al impulso del turismo internacional en la provincia. De hecho, la infraestructura aeroportuaria también prepara para 2026 una operativa chárter promovida por Introducing Castellón para trasladar hasta 2.700 turistas eslovacos a hoteles castellonenses.

En ese caso, la previsión contempla enlazar los aeropuertos de Bratislava y Castellón durante 15 semanas, entre el 22 de junio y el 28 de septiembre de 2026, con una frecuencia semanal. La iniciativa se enmarca en un acuerdo con el operador checo DER Touristik para comercializar paquetes de vuelo más estancia en hoteles de la provincia.

Desde Aerocas se ha destacado en los últimos meses la “vocación turística” del aeropuerto y su papel como “aliado del sector”, especialmente en un contexto en el que la infraestructura tiene programado para 2026 el mayor número de rutas regulares de su trayectoria, con un total de 16 conexiones. En 2025, además, el aeropuerto ya superó los 300.000 pasajeros, alcanzando su récord anual.