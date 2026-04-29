Peñíscola creará un museo dedicado a las fiestas patronales

El pasado sábado se dio a conocer la gran noticia en el acto de elección de la reina. El concejal, Ramón Simó, anunció que las fiestas de Peñíscola habían recibido el reconocimiento como bien de interés cultural (BIC). Tras el anuncio, esta semana el Ayuntamiento de Peñíscola ha dado un nuevo paso en la puesta en valor de sus tradiciones con la presentación del proyecto del futuro Museo de las Fiestas Patronales en honor a la Virgen de la Ermitana. La distinción como BIC refuerza la necesidad de preservar y difundir una de las manifestaciones festivas más emblemáticas del municipio.

Las concejalías de Cultura y Fiestas llevan meses de conversaciones con colectivos implicados sobre la propuesta museográfica del nuevo espacio, que se ubicará en la Casa del Agua, en la calle Saiz de Carlos. Entidades como la banda de música, el Grup Cultural de Danses, la asociación Dansa-Batalla han estado preparando inventario de piezas que podrían exponerse como partituras, piezas de vestuario, textos de loas, instrumentos, etc.

La iniciativa busca no solo conservar el legado material e inmaterial de las fiestas, sino también garantizar su transmisión a futuras generaciones, en línea con las obligaciones que implica su declaración como BIC.

El proyecto, desarrollado tras meses de trabajo conjunto con un despacho de arquitectura y en coordinación con asociaciones festivas, pone el foco en elementos clave de la celebración, como las tradicionales Danses y la singular Dansa Batalla de Moros i Cristians, actos centrales de los días 8 y 9 de septiembre, jornadas dedicadas a la Virgen de Ermitana.

Preservar la autenticidad de la fiesta

El concejal de Fiestas, Ramón Simó, subrayó durante el encuentro con vecinos y entidades la relevancia de este reconocimiento patrimonial: “Nuestras fiestas son bien de interés cultural y este nuevo museo atestigua el compromiso que nos exige esta distinción: preservar la autenticidad de la fiesta y divulgarla para garantizar su continuidad”.

Como siguiente fase, el consistorio iniciará un proceso de inventariado de piezas, fotografías y documentos que formarán parte de la exposición. Para ello, se contará con la colaboración activa de asociaciones locales y vecinos, muchos de los cuales ya han manifestado su intención de contribuir mediante donaciones.

Por su parte, desde la Concejalía de Cultura se prevé la convocatoria de un Consejo de Participación con el objetivo de implicar al tejido asociativo en la definición final del contenido del museo.