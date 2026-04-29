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Peñíscola firma un convenio histórico para el uso del Palau de Congressos

El Institut Valencià de Cultura también destinará fondos a la reparación del 'umbracle' del Palau, conocido como la entrada principal

El Palau de Congressos de Peñíscola es uno de los epicentros culturales del norte de la provincia de Castellón.

El Palau de Congressos de Peñíscola es uno de los epicentros culturales del norte de la provincia de Castellón. / MEDITERRÁNEO

Alba Boix

El Ayuntamiento de Peñíscola ha dado un paso decisivo en la consolidación de su programación cultural tras firmar, por primera vez en años, un convenio de colaboración con el Institut Valencià de Cultura. El acuerdo permitirá al consistorio disfrutar de las instalaciones del Palau de Congressos de Peñíscola de forma gratuita durante todo 2026.

En virtud de este convenio, el Ayuntamiento asumirá, únicamente, los costes derivados de las necesidades técnicas de cada actuación, lo que supone un importante ahorro económico y una mayor flexibilidad a la hora de programar actividades.

El acuerdo no solo garantiza el acceso a los espacios escénicos, sino también a salas de reuniones, despachos y aulas. Estas últimas serán clave para la puesta en marcha de iniciativas formativas, como los cursos sobre Inteligencia Artificial previstos para el próximo mes de mayo. Asimismo, la colaboración abre la puerta a un uso más intensivo y diversificado del recinto, que contará con programación estable durante todo el año, incluidos los meses estivales, cuando tradicionalmente la actividad se reducía.

La concejala de Cultura, Lidia Herrero, ha subrayado la relevancia del acuerdo, afirmando que “el convenio es para todo el 2026 y lo iremos renovando a medida que pasen las anualidades”. Herrero ha añadido que “a través de este convenio, el Ayuntamiento de Peñíscola tiene garantizadas 25 fechas al año para disponer del Palau para eventos socioculturales”.

La concejala ha destacado también que este reparto de fechas permitirá al Institut Valencià de Cultura reorganizar su programación, especialmente en verano, una época en la que tradicionalmente se paralizaban las actividades. “Se podrán programar también actividades culturales en esos meses, lo que contribuirá a dinamizar la ciudad en plena temporada alta”, ha explicado.

La concejala de Cultura de Peñíscola, Lidia Herrero, ha subrayado la relevancia del acuerdo con el IVC.

La concejala de Cultura de Peñíscola, Lidia Herrero, ha subrayado la relevancia del acuerdo con el IVC. / Alba Boix

Organización de exposiciones

Además, ambas instituciones ya trabajan conjuntamente en la organización de exposiciones para activar no solo el espacio central del Palau, sino también las salas superiores. Estas se destinarán en parte a programación formativa, gracias tanto a iniciativas propias como al convenio suscrito con la UNED.

Otro de los aspectos relevantes del acuerdo es la recuperación de espacios administrativos dentro del recinto. Según la edila, los despachos del Palau podrían albergar temporalmente dependencias municipales, como las áreas de Turismo y Cultura -como se hacía anteriormente- hasta la finalización de las obras del futuro centro de estudios.

“Estamos muy contentos, porque aunque el uso del Palau estaba siendo más fluido con el nuevo gobierno autonómico, faltaba la firma de este convenio y al fin lo hemos conseguido”, ha concluido Herrero.

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Otro de los puntos positivos para Peñíscola es que, desde el IVC se ha dado respuesta a la petición de la concejalía de Cultura, esta misma semana, confirmando la reparación de la entrada del Palau, conocido como el "umbracle", con una inversión de 65.000 euros.

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