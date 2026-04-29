El tiburón más rápido del mundo sorprende a dos jóvenes en aguas de Castellón

El tiburón más rápido del mundo ha sorprendido a dos jóvenes frente a Torre Colomera, en aguas de Orpesa, en una escena poco habitual grabada desde una barca a unas dos millas de la costa. Juan Pallarés y Diego Barchi avistaron el ejemplar el pasado 22 de abril, hace apenas una semana, sobre las 8.40 horas, cuando navegaban mar adentro desde el puerto de esta localidad.

El animal nadaba cerca de la superficie y, en un primer momento, los dos jóvenes pensaron que podía tratarse de una aguja imperial, la especie que buscaban esa mañana. Al acercarse, la forma triangular de la aleta cambió por completo la lectura de la escena. Pallarés identifica el ejemplar como un marrajo común por varios rasgos que observó durante el avistamiento: el azul eléctrico de la parte superior, el morro puntiagudo, la aleta triangular y una silueta que, según explica, recuerda a la de un tiburón blanco, aunque de menor tamaño.

Pallarés y Barchi lograron grabar el encuentro y compartieron el vídeo en la cuenta de Instagram @vidasaladaa. La imagen impacta desde el primer momento: una aleta triangular corta la superficie del agua, el animal avanza sin brusquedad junto a la barca y el mar permanece prácticamente en calma alrededor.

Una escena poco habitual

El propio título de la publicación juega con una frase que muchas personas han escuchado alguna vez: No hay tiburones en el Mediterráneo. El vídeo demuestra justo lo contrario. En estas aguas sí viven tiburones, aunque los encuentros desde embarcaciones recreativas no son frecuentes y los ataques a personas resultan excepcionales.

“Iba vagando por ahí por la superficie, súper tranquilo, como en una misma dirección”, explica Pallarés. Según su estimación, el animal medía alrededor de 1,60 metros y podría pesar entre 40 y 50 kilos, un tamaño que ya imponía visto desde la embarcación.

La sorpresa fue todavía mayor cuando el ejemplar se aproximó al barco. “Nos dio una vuelta al barco a curiosear, pasó por debajo y se fue”, relata el joven, que reconoce que tanto él como Barchi quedaron “alucinados”. Ninguno de los dos había visto antes un tiburón en estas aguas, ni tampoco conocen casos similares entre personas de su entorno que llevan toda la vida navegando o pescando en esta zona del Mediterráneo.

Captura del vídeo en la que se aprecia el tiburón. / Mediterráneo

El más rápido del mundo

El marrajo común, conocido científicamente como Isurus oxyrinchus, es una especie pelágica, propia de mar abierto, presente en aguas templadas y tropicales, incluido el Mediterráneo. Fuentes científicas lo describen como el tiburón más rápido del mundo, con ráfagas que pueden alcanzar o superar los 70 kilómetros por hora.

El avistamiento no provocó miedo entre los dos jóvenes, sino emoción. Pallarés, de 23 años, lleva toda la vida vinculado al mar y desde hace dos años sale con más frecuencia en una embarcación semirrígida junto a sus amigos. Aun así, nunca había vivido un encuentro así.

“No pasamos miedo, al contrario”, afirma. El joven defiende que este tipo de escenas no deben alimentar alarmas ni cambiar la forma de disfrutar del mar. “No creo que haya que tener ningún miedo en el Mediterráneo ni que esto impida explorarlo más porque se haya visto un tiburón en nuestras costas”, señala.

Un mar lleno de vida

La presencia de estos animales forma parte del equilibrio natural del ecosistema marino. Los tiburones cumplen una función importante en la regulación de las cadenas tróficas y su conservación preocupa más que el riesgo que puedan suponer para las personas.

Pallarés también insiste en esa mirada ambiental. “Son súper importantes para regular el ecosistema y cada vez hay menos por la sobrepesca”, apunta el joven, que defiende una relación con el mar basada en el respeto y también practica la captura y suelta cuando pesca ejemplares que no necesita llevarse a casa para comer.

El avistamiento llega en una semana especialmente llamativa para la fauna marina de la zona. Hace apenas unos días,este contó relató y mostró la aparición de un pez luna de alrededor de metro y medio frente a la costa, otro animal muy curioso para el gran público por su forma redondeada y su tamaño.

No son las únicas sorpresas que puede ofrecer este tramo del Mediterráneo. Pallarés recuerda que en estas aguas también pueden verse agujas imperiales, barracudas, aljobas o grandes atunes. De hecho, señala que a partir de unas 15 millas de la costa pueden encontrarse ejemplares de gran tamaño, incluso atunes de más de 200 kilos.

El vídeo grabado frente a Torre Colomera abre una ventana a esa parte del mar que casi nunca se ve desde la playa. Hay tiburones, sí, pero su presencia no debe entenderse como una amenaza, sino como una muestra de la biodiversidad que todavía conserva el Mediterráneo.

Eso no significa perderles el respeto: al fin y al cabo son animales salvajes y grandes depredadores. El reciente caso del marido de una castellonense, que sufrió un gravísimo ataque durante una excursión acuática en Maldivas, recuerda que cualquier interacción con estas especies debe afrontarse siempre con distancia, prudencia y sentido común.