Vinaròs llenará 22.000 m² con 40 expositores en su gran feria del motor y la agricultura: habrá hasta tirolina

Vinaròs se convertirá los días 9 y 10 de mayo en el epicentro del sector primario, la automoción y el comercio local con la celebración de la 62ª edición de su Feria de Automoción, Agrícola y de Proximidad. Un evento consolidado que ocupará un espacio de 22.000 metros cuadrados en el paseo de Fora Forat, la carpa del Atlántico y parte de la avenida del Mediterráneo.

El concejal de Agricultura, Agustín Molinero, presentó los detalles de una cita que reunirá a cerca de 40 expositores distribuidos en tres grandes áreas: maquinaria agrícola y energías renovables, automoción y productos de proximidad. Además, se refuerza la presencia del sector artesanal, una apuesta iniciada el año pasado que gana protagonismo con la participación de creadores de toda la comarca, como Vinaròs, Benicarló, Sant Mateu o Sant Jordi.

Más allá de su vertiente comercial, la feria se plantea como un espacio de encuentro y ocio para todos los públicos. La inauguración oficial tendrá lugar el sábado a las 11:30 horas con el tradicional desfile de Nanos i Gegants, acompañado por la música de dulzaina y tabal. A continuación, a las 12.00 horas, el Consell Local Agrari entregará su reconocimiento anual, que en esta edición recaerá en Fernando Folch Escrig por su trayectoria vinculada al mundo rural.

La programación del sábado se completará con la actuación del grupo de versiones Aquellos maravillosos años a las 19.30, que pondrá ritmo a la jornada en el paseo de Fora Forat. Durante todo el fin de semana, los asistentes podrán disfrutar también de una zona gastronómica con food truck de hamburguesas premium y espacios habilitados para degustar productos locales.

Entre las propuestas más destacadas figuran el circuito multiaventura con tirolina, la 'Water Truck' para fomentar el uso responsable del agua y una chocolatada gratuita prevista para el domingo a las 17.30 horas.

El concejal de Agricultura, Agustín Molinero, ha presentado los detalles de la nueva edición. / Javier Flores

Atracciones

Asimismo, las atracciones instaladas al inicio del paseo ofrecerán promociones especiales 2x1 durante todo el fin de semana. Los tíquets podrán recogerse gratuitamente en los estands de la feria, sin necesidad de realizar ninguna compra.

La feria también mira al futuro con la implicación del IES José Vilaplana, cuyos alumnos presentarán proyectos relacionados con huertos escolares y reciclaje, reforzando así el vínculo entre tradición, sostenibilidad y educación.

Molinero ha animado a vecinos y visitantes a participar en este evento, destacando “la calidad de la oferta en un entorno privilegiado”, y ha agradecido tanto el trabajo de la brigada municipal como la implicación de los expositores.