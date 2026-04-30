Adiós para siempre a Pirámide: derriban la mítica discoteca que hizo historia en Cabanes

Fin a una era. La mítica discoteca Pirámide, símbolo de noches interminables y recuerdos imborrables para miles y miles de personas, encara ya sus últimos días en pie. El emblemático local de Cabanes, que marcó a toda una generación, quedará reducido a escombros en las próximas semanas y dirá adiós para siempre.

Galería de fotos del derribo de la mítica discoteca Pirámide en Cabanes / Toni Losas

Las máquinas trabajan a destajo para derribar las instalaciones del local, en ruinas desde hace tiempo, y los efectos de las obras son ya muy visibles a la entrada de la localidad, desde donde se identifica fácilmente la demolición de una parte de la estructura.

El derribo de la considerada en su momento como la discoteca más grande de España coincide, además, con una fecha especialmente simbólica: estaba a punto de cumplir 25 años desde su apertura. Fue el 3 de noviembre de 2001 cuando abría sus puertas, a las afueras de Cabanes, un templo del ocio nocturno que rápidamente se convertiría en un icono de la cultura makinera, archiconocido en España e incluso en Europa.

Así se hizo eco 'Mediterráneo' de la inauguración de Pirámide en noviembre del 2001. / Mediterráneo

Famosos de todo el país fueron desfilando sábado tras sábado por un local que trascendió el simple concepto de discoteca y se convirtió en un auténtico fenómeno de masas.

Sin embargo, los problemas económicos y el descenso de clientes propiciaron que el entonces gerente, José Luis Selma, reinventara el negocio y lo transformara en un salón de banquetes: el complejo San Lázaro.

GALERÍA DE FOTOS | Abandonada, en ruinas y llena de grafitis: así está lo que queda de la discoteca Pirámide en pleno 2024 / David Donaire

La imagen de los últimos años, como ha venido publicando Mediterráneo, distaba mucho del apogeo inicial. El complejo pasó de ser un referente del ocio nocturno a convertirse en un espacio abandonado, frecuentemente vandalizado y repleto de grafitis y basura en su interior. Un radical ocaso que atrajo a numerosos curiosos, que se adentraban en sus instalaciones para contemplar con sus propios ojos su avanzado estado de deterioro.

Ahora, ese aspecto destartalado tiene los días contados. Las obras de demolición echarán abajo una discoteca emblemática y pondrán el punto final a una era cargada de recuerdos, fiestas interminables y nostalgia para quienes vivieron allí algunos de los momentos más inolvidables de su juventud.