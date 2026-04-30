Benicarló despide a 'Marina': la tortuga rescatada por pescadores vuelve al mar tras recuperarse en el Oceanogràfic

La playa del Morrongo de Benicarló ha vivido este jueves una de esas escenas que mezclan ciencia, emoción y mar. La protagonista se llamaba Marina, pesaba unos cinco kilos y, después de varias semanas bajo los cuidados del Oceanogràfic, ha vuelto por fin al mar Mediterráneo ante la mirada de pescadores, escolares, representantes institucionales y vecinos de la ciudad.

Marina es una tortuga marina que fue rescatada el pasado mes de febrero tras una captura accidental durante las labores de pesca. El ejemplar fue trasladado al Área de Recuperación y Conservación de Animales (ARCA) del Mar del Oceanogràfic, donde el equipo veterinario confirmó que presentaba síntomas de embolia gaseosa leve, una afección que puede sufrir esta especie cuando asciende rápidamente a la superficie después de quedar atrapada de forma accidental en artes de pesca.

Momento en el que han soltado a la tortuga. / Mediterráneo

Tras semanas de tratamiento, seguimiento clínico y recuperación, la tortuga ha recibido el alta veterinaria y ha podido regresar al medio natural. Y lo ha hecho, además, en el mismo municipio donde empezó su segunda oportunidad: Benicarló.

La suelta se ha realizado en un acto organizado con la colaboración de la Fundación Oceanogràfic, la Cofradía de Pescadores San Telmo de Benicarló y el Ayuntamiento de Benicarló, en una jornada que también ha servido para reconocer el papel fundamental del sector pesquero en la protección de la fauna marina.

Foto de grupo antes de soltar la tortuga 'Marina' en la playa del Morrongo de Benicarló. / Mediterráneo

Colaboración

No es casualidad que el reconocimiento haya recaído en la cofradía benicarlanda. Según la Fundación Oceanogràfic, la Cofradía de Pescadores San Telmo destaca como una de las asociaciones que más tortugas rescata durante sus labores en el mar. Una implicación que forma parte de una colaboración iniciada hace más de una década entre las cofradías de pescadores de la Comunitat Valenciana, la Generalitat y el Oceanogràfic para mejorar la detección, rescate y recuperación de animales marinos.

Desde la Fundación Oceanogràfic han subrayado que la implicación de los pescadores resulta “esencial” para poder actuar a tiempo ante este tipo de casos. La coordinación entre el sector pesquero, la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca y el equipo de rescate del Oceanogràfic permite aumentar las probabilidades de recuperación de los ejemplares y reforzar la conservación del ecosistema marino.

El acto ha contado con la presencia de la directora territorial de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat en Castellón, María Luisa Albiol, concejales del Ayuntamiento de Benicarló, miembros de la cofradía, ciudadanía local y representantes de las fiestas patronales, como la reina de fiestas y las damas infantiles.

Pero los más atentos han sido, probablemente, los escolares. Alumnos de los colegios Marqués de Benicarló, Mestre Eduardo Martínez Ródenas, Nuestra Señora de la Consolació, Mestre Francesc Catalán y del IES Joan Coromines han participado en la jornada y han podido conocer de cerca cómo se recupera una tortuga marina antes de devolverla al mar.

Antes de la suelta, personal del Oceanogràfic ofreció una explicación didáctica y participativa sobre el trabajo de conservación de especies marinas, la atención veterinaria que reciben los animales rescatados y la importancia de la concienciación ciudadana para proteger el Mediterráneo.

Después llegó el momento más esperado. Marina fue liberada en la orilla del Morrongo y, poco a poco, emprendió su camino de vuelta al agua. Una imagen sencilla, pero cargada de significado: la de una tortuga que regresa a casa gracias a la suma de muchos esfuerzos, desde quienes faenan cada día en el mar hasta quienes trabajan en su recuperación y quienes aprenden, desde pequeños, que cuidar el entorno también empieza mirando con respeto aquello que tenemos más cerca.