Costas acelera las obras para proteger las playas de Moncofa y Xilxes por 8,5 millones

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y la directora general de la Costa y el Mar, Ana María Oñoro, han llevado a cabo una visita a los trabajos de estabilización del tramo costero comprendido entre el río Belcaire y el Estañol, en el término municipal de Moncofa, así como el proyecto de adaptación de la fachada marítima en el entorno de la playa El Cerezo en Xilxes.

En Moncofa, las obras, ejecutadas por el ministerio a través del servicio provincial de Costas, fueron adjudicadas por 7,87 millones y cuentan con financiación europea. La intervención tiene como objetivo principal garantizar la estabilidad del litoral frente a procesos erosivos y reducir su vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático.

Mientras, en Xilxes, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha finalizado el proyecto con una inversión de 660.000 euros destinada a mejorar la zona, ampliar la anchura de la playa y transformar una antigua área de aparcamiento en un paseo marítimo. Esta actuación se complementa con otra de mayor alcance, actualmente en tramitación, como es el proyecto de estabilización sur de la playa de Xilxes, que ha superado recientemente la evaluación ambiental y prevé una inversión de 3,8 millones.

La subdelegada del Gobierno, Antonia García Valls, ha destacado el importante esfuerzo inversor que el Gobierno está realizando en la costa castellonense mediante actuaciones de regeneración y mejora de la estabilidad frente a temporales, como las ejecutadas en Xilxes y las que se desarrollan en Moncofa, con una inversión conjunta de 8,5 millones.

Reivindicación de los alcaldes

El alcalde de Moncofa, Wences Alós, ha planteado al secretario de Estado de Medio Ambiente la necesidad de agilizar el proyecto de defensa marítima del Grau. El primer edil ha agradecido a Morán su interés por conocer las obras de los espigones del camí Cabres y ha aprovechado su presencia para informarle que “la redacción del proyecto de los espigones del Grau hace dos años que se adjudicó y todavía no se conoce, ni siquiera, ningún borrador de la obra”.

También ha transmitido la importancia de ejecutar las obras previstas en el litoral sur de Castellón, por lo que ha instado al secretario de Estado y a la subdelegada a “seguir trabajando para proteger la costa de toda la provincia”, porque “la costa se debe entender como algo global y estructural, nosotros así lo entendemos y lo trasladamos”.

Foto de la visita a Xilxes. / Mediterráneo

Por su parte, su homólogo en Xilxes, Ismael Minguet, ha agradecido la presencia de los altos cargos del ministerio para que, además de visitar las obras ejecutadas por Costas en la transformación de una zona peatonal, convirtiendo una antigua área de aparcamiento en una plaza que se une al paseo marítimo, "traten de avanzar en el proyecto de estabilización de la zona sur".

"Sí va avanzando, pero que no se lo dejen de la mano, porque los temporales no esperan y a lo mejor nos encontramos con la desgracia de que parte del trabajo realizado en esta inversión se puede ver afectado por el intenso oleaje, que cada vez azota con más fuerza nuestro litoral", concluye Minguet.